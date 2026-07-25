Mutare total neașteptată: clubul din Premier League care s-a înscris în cursa pentru Vinicius Junior

Vinicius Junior a intrat în ultimul an de contract cu Real Madrid, iar negocierile recente arată că cele două părți sunt departe de a semna o nouă înțelegere.
Dacă nu se va ajunge în cele din urmă la un consens, Florentino Perez ia în calcul să renunțe la brazilian chiar în această vară. Un colos din Premier League a început deja să se intereseze de situația starului.
Vinicius Junior, așteptat în Premier League
Mikel Arteta are nevoie de sânge proaspăt în atac la Arsenal, iar Vinicius Junior pare una dintre variantele agreate de tehnicianul spaniol, care a adus titlul pe Emirates după o pauză de 22 de ani.
David Ornstein anunță că „tunarii” se interesează tot mai mult de situația brazilianului, în condițiile în care acesta este departe de un acord privind prelungirea contractului cu Real Madrid.
E o certitudine faptul că fotbalistul cotat la 140 de milioane de euro va fi pus pe lista de transferuri, dacă va refuza să își prelungească acordul scadent în vara anului viitor.
Mai mult decât atât, dacă va decide să rămână pe ”Bernabeu”, Vini Jr va avea parte de concurență serioasă, dacă Real Madrid va ajunge în cele din urmă la un acord cu Leipzig pentru aducerea lui Yan Diomande.
🚨 EXCL: Arsenal exploring move to sign Vinicius Junior from Real Madrid. #AFC interest early stage + clubs not yet in talks but idea approved at all levels. Much rests on contract process as no breakthrough yet & #RMFC do not want free exit @TheAthleticFC https://t.co/qYdS5vlfE6
— David Ornstein (@David_Ornstein) July 25, 2026
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