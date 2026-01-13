Istvan Kovacs a dezvăluit cât s-a pregătit pentru finala UEFA Champions League: „A fost o zi specială” - Antena Sport

Închide meniul
Istvan Kovacs a dezvăluit cât s-a pregătit pentru finala UEFA Champions League: „A fost o zi specială"

Daniel Işvanca Publicat: 13 ianuarie 2026, 17:28

Istvan Kovacs / Profimedia

Istvan Kovacs este la ora actuală cel mai important arbitru român, cu șanse mari de a fi prezent și la Campionatul Mondial de anul acesta, transmis în Universul Antena.

Centralul din Carei a vorbit într-un interviu pentru FRF TV despre cel mai important moment din cariera sa de până acum, arbitrarea finalei UEFA Champions League de anul trecut.

Istvan Kovacs, despre momentul în care a arbitrat finala UEFA Champions League

Istvan Kovacs este pe lista preliminară a arbitrilor care ar putea oficia la Campionatul Mondial de anul acesta, fiind în prezent unul dintre cei mai buni centrali din lume.

Acesta a condus și finala UEFA Champions League de anul trecut, fiind singurul arbitru din istorie care a oficiat toate cele trei finale europene: UEFA Conference League, Europa League și Liga Campionilor. Într-un interviu pentru FRF TV, acesta a vorbit despre finala dintre PSG și Inter.

„A fost un an de vis, în care am reușit să ating vârful carierei mele. Împreună cu cei doi colegi ai mei am reușit să reprezentăm România pe plan internațional la cel mai înalt nivel.

(n.r. cum a fost ziua finalei Champions League?) A fost o zi specială. A fost un moment în care am avut toată familia alături de mine. Am avut foarte mulți prieteni invitați, chiar din copilărie. Din punct de vedere emoțional a fost super.

Pentru acest meci m-am pregătit de foarte mult timp. Meciul a fost pregătit până la ultimele detalii. Am fost pregătiți pentru orice s-ar fi întâmplat pe terenul de joc. Am fost fericiți că nu s-a întâmplat nimic controversat pe parcursul jocului. Am trecut și peste acest test”, a declarat Istvan Kovacs, potrivit FRF.

