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„Iubirea trece prin stomac”. Dănuț Lupu i-a taxat pe șefii lui Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic

Viviana Moraru Publicat: 5 iunie 2026, 17:26

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Iubirea trece prin stomac”. Dănuț Lupu i-a taxat pe șefii lui Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic

Dănuţ Lupu / Antena Sport

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Dănuț Lupu a reacționat, după plecarea lui Zeljko Kopic de la Dinamo. Fostul internațional a transmis că antrenorul croat a luat această decizie deoarece a considerat că nu poate câștiga trofee alături de „câini”.

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Lupu a mai subliniat că oferta primită de Kopic a fost una tentantă, din punct de vedere financiar, motiv pentru care a plecat de la Dinamo.

Dănuț Lupu i-a taxat pe șefii lui Dinamo, după plecarea lui Zeljko Kopic

Dănuț Lupu a oferit declarații și despre șefii lui Dinamo. Acesta a dezvăluit că oficialii din Ștefan cel Mare i-au promis anumite transferuri lui Zeljko Kopic, însă au fost aduși jucători care nu mai evoluaseră de mai multe luni, precum George Pușcaș sau Adrian Mazilu.

„De acum vreo două luni am spus că el va pleca. Aveam unele informații, dar și feeling. Orice antrenor își dorește să câștige ceva, să ia un campionat, să ia o Cupă. Sunt de acord cu el, mai mult decât a făcut, nu putea să facă. Era și pe val, a avut și oferta pe care a avut-o. Aici nu mai e vorba de iubire…iubirea trece prin stomac, din 2010.

A fost ales antrenorul anului doi ani la rând. Pentru Dinamo, nu știu ce va urma. Cred că, o spun cu părere de rău, vor avea un an foarte greu. Antrenor nou, jucători noi, nu știu cât vor reuși să mențină acea posesie care de multe ori, nu i-a ajutat ca rezultat final.

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I s-a promis și anul trecut (n.r. că vor veni jucători de valoare). Când promiți unui antrenor, trebuie să-i arăți că ai bani. Dar jucători liberi de contract…nu am nimic cu nimeni. Nu am nimic cu Pușcaș, cu Mazilu, dar e Dinamo București. Orice antrenor, când vine la o echipă, va schimba stilul de joc. Le va trebui 3-4 luni, ajungem deja în iarnă”, a declarat Dănuț Lupu, conform digisport.ro.

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