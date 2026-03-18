Veste excelentă pentru Cristi Chivu. Jucătorul care a refuzat Premier League și rămâne la Inter

Tânărul atacant italian Francesco Pio Esposito va continua să joace la Inter Milano, sub comanda antrenorului Cristian Chivu, şi în sezonul viitor, în ciuda interesului unor cluburi de top din Premier League, precum Arsenal Londra sau Newcastle United, a anunţat agentul fotbalistului.
“Pio Esposito este fericit la Inter şi va fi viitorul clubului pentru următorii zece ani. Băiatul este îndrăgostit de Inter acum”, a declarat agentul Mario Giuffredi pentru postul de radio CRC.
Veste excelentă pentru Cristi Chivu: Pio Esposito rămâne la Inter
Agentul a respins, totodată, comparaţiile făcute între Pio Esposito şi fostul atacant al lui Inter, Christian Vieri, argumentând că astfel de paralele nu fac decât să creeze o presiune inutilă pentru un jucător care încă îşi caută propria identitate.
“Trebuie să-şi dezvolte propriul stil de joc, astfel de comparaţii nu au niciun scop”, a subliniat Giuffredi.
Declaraţia agentului vine pe fondul unui interes tot mai mare din Anglia, atât liderul Arsenal, cât şi Newcastle monitorizând situaţia lui Esposito înaintea perioadei de mercato din vară.
Pio Esposito (20 ani), care a fost elevul lui Chivu şi la echipa Primavera a clubului milanez, a fost promovat la prima echipă a lui Inter de tehnicianul român şi a avut 39 de apariţii în toate competiţiile de la debutul acestui sezon, reuşind opt goluri şi şase assist-uri.
- Specialistul a dat verdictul! Gafă mare de arbitraj comisă la egalul Interului lui Cristi Chivu cu Atalanta
- Cristi Chivu şi-a aflat pedeapsa după ce a fost eliminat în meciul Inter – Atalanta!
- Italienii au aflat primul diagnostic după accidentarea lui Marius Marin. Îngrijorare mare pentru Mircea Lucescu
- Situația inedită în care a ajuns Inter după suspendarea lui Chivu. Cine ar putea fi pe bancă la următorul meci
- Specialiștii au dat verdictul! Ce șanse are Chivu să câștige titlul cu Inter după ultimele rezultate din Serie A