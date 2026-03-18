Veste excelentă pentru Cristi Chivu. Jucătorul care a refuzat Premier League și rămâne la Inter

Viviana Moraru Publicat: 18 martie 2026, 17:36

Cristi Chivu, la Inter/ Profimedia

Tânărul atacant italian Francesco Pio Esposito va continua să joace la Inter Milano, sub comanda antrenorului Cristian Chivu, şi în sezonul viitor, în ciuda interesului unor cluburi de top din Premier League, precum Arsenal Londra sau Newcastle United, a anunţat agentul fotbalistului.

“Pio Esposito este fericit la Inter şi va fi viitorul clubului pentru următorii zece ani. Băiatul este îndrăgostit de Inter acum”, a declarat agentul Mario Giuffredi pentru postul de radio CRC.

Agentul a respins, totodată, comparaţiile făcute între Pio Esposito şi fostul atacant al lui Inter, Christian Vieri, argumentând că astfel de paralele nu fac decât să creeze o presiune inutilă pentru un jucător care încă îşi caută propria identitate.

“Trebuie să-şi dezvolte propriul stil de joc, astfel de comparaţii nu au niciun scop”, a subliniat Giuffredi.

Declaraţia agentului vine pe fondul unui interes tot mai mare din Anglia, atât liderul Arsenal, cât şi Newcastle monitorizând situaţia lui Esposito înaintea perioadei de mercato din vară.

Pio Esposito (20 ani), care a fost elevul lui Chivu şi la echipa Primavera a clubului milanez, a fost promovat la prima echipă a lui Inter de tehnicianul român şi a avut 39 de apariţii în toate competiţiile de la debutul acestui sezon, reuşind opt goluri şi şase assist-uri.

