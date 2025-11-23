Continuă tensiunile la CFR! Iuliu Mureşan, critici la adresa lui Neluţu Varga: "A fost dat peste cap" - Antena Sport

Iuliu Mureşan a comentat situaţia în care se află Louis Munteanu şi a dat vina şi pe Neluţu Varga, cel care ar ales să nu-l folosească pe jucătorul lui CFR Cluj în mai multe meciuri, de frica unei accidentări care i-ar fi periclitat şansele unui transfer.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro a fost aproape de transferul la FCSB, fiind puse la punct toate detaliile. Doar că internaţionalul a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Gigi Becali, căruia i-a cerut un salariu lunar de 60.000 de euro. Latifundiarul a refuzat şi totul a picat.

Iuliu Mureşan, critici la adresa lui Neluţu Varga

”Louis Munteanu e pe aceeași linie a echipei, în scădere foarte mare. A fost greșit gestionat și de către club. Nu ai voie să nu joci un jucător două-trei etape ca să nu se accidenteze, să facă obiectul unui transfer. A fost dat peste cap din multe puncte de vedere

E în revenire și e foarte pozitiv. Are o dorință mare. Ne-a lipsit foarte mult. Dacă el ar fi dat jumătate din golurile din anul, eram mai sus în clasament”, a spus Mureşan, citat de digisport.ro.

Munteanu are parte de un sezon extrem de slab. În cele 16 meciuri adunate în toate competiţiile pentru CFR Cluj, el a marcat două goluri, trecându-şi în cont şi trei pase decisive. Asta după ce în stagiunea precedentă marcase 23 de goluri.