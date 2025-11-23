Continuă tensiunile la CFR! Iuliu Mureşan, critici la adresa lui Neluţu Varga: "A fost dat peste cap" - Antena Sport

Iuliu Mureşan a comentat situaţia în care se află Louis Munteanu şi a dat vina şi pe Neluţu Varga, cel care ar ales să nu-l folosească pe jucătorul lui CFR Cluj în mai multe meciuri, de frica unei accidentări care i-ar fi periclitat şansele unui transfer.
Atacantul de 23 de ani cotat la 5 milioane de euro a fost aproape de transferul la FCSB, fiind puse la punct toate detaliile. Doar că internaţionalul a pus mâna pe telefon şi l-a sunat pe Gigi Becali, căruia i-a cerut un salariu lunar de 60.000 de euro. Latifundiarul a refuzat şi totul a picat.
Iuliu Mureşan, critici la adresa lui Neluţu Varga
”Louis Munteanu e pe aceeași linie a echipei, în scădere foarte mare. A fost greșit gestionat și de către club. Nu ai voie să nu joci un jucător două-trei etape ca să nu se accidenteze, să facă obiectul unui transfer. A fost dat peste cap din multe puncte de vedere
E în revenire și e foarte pozitiv. Are o dorință mare. Ne-a lipsit foarte mult. Dacă el ar fi dat jumătate din golurile din anul, eram mai sus în clasament”, a spus Mureşan, citat de digisport.ro.
Munteanu are parte de un sezon extrem de slab. În cele 16 meciuri adunate în toate competiţiile pentru CFR Cluj, el a marcat două goluri, trecându-şi în cont şi trei pase decisive. Asta după ce în stagiunea precedentă marcase 23 de goluri.
“M-a sunat un prieten. Eu mă culcasem, că la ora 10 dorm. L-am sunat dimineață, mi-a zis ‘Gigi, ești fratele meu, te-am sunat ca să-ți spun ca nu cumva să dai mai mult de două milioane pe Louis Munteanu’.
Asta mi-a spus, nu vă spun numele. E antrenor și a câștigat și campionate în România. Omul se pricepe, a antrenat și în străinătate, prin Turcia, a calificat și echipă în cupele europene. Nu e vorba de două milioane, dar felul cum mi-a vorbit el (n.r.: Louis Munteanu): ‘Bine, nea Gigi, să fii sănătos’. Adică dacă nu-i dau 60.000, să fiu sănătos”, a declarat Gigi Becali, cu câteva zile în urmă, pentru sursa citată anterior.
