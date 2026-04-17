Iuliu Mureşan, declaraţie incredibilă înainte de meciul direct cu U Cluj: “Îi văd campioni”

CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea FC Argeş, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii.
În urma rezultatului, CFR e a treia în play-off, cu 34 de puncte, iar FC Argeş e pe locul 5, cu 30 de puncte.
“Victorie meritată. Mi-a plăcut spiritul echipei, au fost uniţi. O victorie frumoasă, când câştigi la greu, în ultimele secunde.
Nu vorbesc de titlu, dacă terminăm pe trei e bine. Nu vreau să vorbesc de titlu, în general.
Nu vreau să-l comentez pe Kovacs, care e un arbitru foarte bun. Dacă vedeam reluări puteam să spun ceva, nu vreau să greşesc.
(n.red – Vă deranjeză că Universitatea Craiova are prima şansă la campionat) Nu mă deranjează, îi văd campioni. Noi luptăm cu ei să căştigăm, nu ajutăm pe nimeni.
(n.red – Cine preferaţi să câştige campionatul. Craiova sau U Cluj?) Noi preferăm să devină U Cluj, sunt de la noi din oraş. E o forţă fotbalistică la Cluj în ultimii ani”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Digi Sport.
El a vorbit şi despre situaţia lui Daniel Pancu, despre care s-a scris că merge la Rapid:
“Pancu mi-a spus că rămâne la CFR. Contractul nostru e cu drept de prelungure dacă prindem loc de competiţii europene”.
