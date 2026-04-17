Iuliu Mureşan, declaraţie incredibilă înainte de meciul direct cu U Cluj: “Îi văd campioni”

Radu Constantin Publicat: 17 aprilie 2026, 23:00

CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea FC Argeş, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii.

În urma rezultatului, CFR e a treia în play-off, cu 34 de puncte, iar FC Argeş e pe locul 5, cu 30 de puncte.

“Victorie meritată. Mi-a plăcut spiritul echipei, au fost uniţi. O victorie frumoasă, când câştigi la greu, în ultimele secunde.

Nu vorbesc de titlu, dacă terminăm pe trei e bine. Nu vreau să vorbesc de titlu, în general.

Nu vreau să-l comentez pe Kovacs, care e un arbitru foarte bun. Dacă vedeam reluări puteam să spun ceva, nu vreau să greşesc.

(n.red – Vă deranjeză că Universitatea Craiova are prima şansă la campionat) Nu mă deranjează, îi văd campioni. Noi luptăm cu ei să căştigăm, nu ajutăm pe nimeni.

(n.red – Cine preferaţi să câştige campionatul. Craiova sau U Cluj?) Noi preferăm să devină U Cluj, sunt de la noi din oraş. E o forţă fotbalistică la Cluj în ultimii ani”, a declarat Iuliu Mureşan, pentru Digi Sport.

El a vorbit şi despre situaţia lui Daniel Pancu, despre care s-a scris că merge la Rapid:

“Pancu mi-a spus că rămâne la CFR. Contractul nostru e cu drept de prelungure dacă prindem loc de competiţii europene”.

Recomandări

S-au stabilit semifinalistele din Champions League. Care va fi finala?

Citește și:
O femeie riscă închisoarea şi o amendă de 60.000 de lei, după ce a distrus cuiburi de pescăruşi, în Capitală
Observator
O femeie riscă închisoarea şi o amendă de 60.000 de lei, după ce a distrus cuiburi de pescăruşi, în Capitală
Scandal uriaș în presa sportivă: o jurnalistă celebră, surprinsă alături de un antrenor. Ambii sunt căsătoriți
Fanatik.ro
Scandal uriaș în presa sportivă: o jurnalistă celebră, surprinsă alături de un antrenor. Ambii sunt căsătoriți
23:45

Bogdan Andone a răbufnit după eşecul cu CFR Cluj: “Nu ne mai prezentăm la joc”
23:22

EXCLUSIVVictor Piţurcă crede că Ianis va avea viaţă grea cu Gică Hagi selecţioner: “Vai de capul meu”
23:09

VIDEOValentin Mihăilă, pasă de geniu în Fenerbahce – Rizespor 2-2. Echipa românului a egalat în minutul 90+8
23:00

Inter – Cagliari 3-0. Victorie fără emoții pentru Chivu, Inter e la 12 puncte peste Napoli
22:56

Reacția lui Pancu atunci când a fost întrebat de plecarea la Rapid
22:55

VIDEOMachida – Al-Ittihad 1-0. Surpriză uriașă în Liga Campionilor Asiei
Vezi toate știrile
1 Nici nu a venit bine că riscă să plece. Ce se întâmplă cu Puşcaş? Andrei Nicolescu: “Va trebui să luăm o decizie” 2 Adevărul despre demiterea lui Cristiano Bergodi. Dezvăluirea lui Cristi Săpunaru: “Să iasă și să spună” 3 Anunț neașteptat în Spania. Ce decizie a luat Vinicius Jr cu noul contract la Real 4 “Coteț de găini”. Patronul lui AEK Atena a răbufnit după duelul 100% românesc dintre Rațiu și Răzvan Marin 5 Prima plecare de la FRF şi echipa naţională a fost anunţată. “Sunt liber de contract” 6 Barcelona transferă atacant de la Atletico Madrid! Veste proastă pentru Robert Lewandowski
Citește și
Cele mai citite
Klopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling HaalandKlopp revine pe bancă. A bătut palma cu un club și a stabilit primul transfer: Erling Haaland
O nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașinăO nouă tragedie în fotbalul românesc! A murit în accident de mașină
Patronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan LucescuPatronul lui PAOK a decis: 8 milioane de euro pentru Răzvan Lucescu
Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”Atac incredibil la Chivu, după ce Inter s-a apropiat de titlu: „Supraevaluat și arogant”