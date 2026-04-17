Iuliu Mureşan, declaraţie incredibilă înainte de meciul direct cu U Cluj: “Îi văd campioni”

CFR Cluj a învins vineri seara, în deplasare, scor 1-0, gruparea FC Argeş, în etapa a cincea din play-off-ul Superligii.

În urma rezultatului, CFR e a treia în play-off, cu 34 de puncte, iar FC Argeş e pe locul 5, cu 30 de puncte.

“Victorie meritată. Mi-a plăcut spiritul echipei, au fost uniţi. O victorie frumoasă, când câştigi la greu, în ultimele secunde.

Nu vorbesc de titlu, dacă terminăm pe trei e bine. Nu vreau să vorbesc de titlu, în general.

Nu vreau să-l comentez pe Kovacs, care e un arbitru foarte bun. Dacă vedeam reluări puteam să spun ceva, nu vreau să greşesc.