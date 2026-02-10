Iuliu Mureșan, tiradă la adresa lui Cristiano Bergodi: „Dacă eu aș face așa ceva la vârsta mea..” - Antena Sport

Cristiano Bergodi riscă o suspendare uriașă după gestul incredibil făcut la finalul partidei dintre CFR și Universitatea Cluj, din Liga 1. Antrenorul „șepcilor roșii” a reacționat incredibil după fluierul final și a sărit la gâtul lui Andrei Cordea, care i-ar fi adresat injurii.
La câteva zile de la acele momente, Iuliu Mureșan a avut un nou discurs dur la adresa lui Cristiano Bergodi, dar a vorbit și despre situația golgheterului, care a fost eliminat alături de italian.
Iuliu Mureșan: „Nu am înțeles de ce Cordea a primit roșu”
La puțin timp după ce CFR Cluj a obținut „biletele” pentru sferturile Cupei României, Iuliu Mureșan a vorbit iarăși despre incidentele de la finalul partidei cu Universitatea Cluj și a avut un discurs dur la adresa lui Cristiano Bergodi.
„(n. r. incidente CFR – U Cluj) Țineau trei oameni de Bergodi din minutul 85, de atunci voia să intre în teren. Nu am înțeles de ce Cordea a primit roșu, după acea altercație verbală. El nu a participat, s-a dus de acolo. A adresat cuvinte jignitoare către banca adversară, asta scria în raport. Și eu l-aș apăra pe Pancu. Nistor a fost primul și Cordea a răspuns.
Mâine mergem la comisie, toată lumea vrea să îl scoată pe Cordea vinovat. Bergodi are cu totul alte obligații, dacă ziceți altfel, înseamnă că nu sunteți corecți. Am analizat imaginile, i-am trimis niște scuze lui Bergodi, el nu și-a cerut scuze față de nimeni.. Este discutabil discursul lui Pancu.
Eu am să vă dau exemple, Bergodi nu este la prima abatere, să nu uităm. Eu nu doresc să îi facem rău, eu aș fi mulțumit dacă și-ar cere scuze pentru reacție. Bergodi mai avea accese la furie, dar nu așa. Dacă eu aș face așa ceva la vârsta mea, mi-ar fi rușine, nu aș ieși din casă două săptămâni. Eu aș dori să nu ajungă la Comisie”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.
