Iuliu Mureșan, tiradă la adresa lui Cristiano Bergodi: „Dacă eu aș face așa ceva la vârsta mea..” - Antena Sport

Cristiano Bergodi riscă o suspendare uriașă după gestul incredibil făcut la finalul partidei dintre CFR și Universitatea Cluj, din Liga 1. Antrenorul „șepcilor roșii” a reacționat incredibil după fluierul final și a sărit la gâtul lui Andrei Cordea, care i-ar fi adresat injurii.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

La câteva zile de la acele momente, Iuliu Mureșan a avut un nou discurs dur la adresa lui Cristiano Bergodi, dar a vorbit și despre situația golgheterului, care a fost eliminat alături de italian.

Iuliu Mureșan: „Nu am înțeles de ce Cordea a primit roșu”

La puțin timp după ce CFR Cluj a obținut „biletele” pentru sferturile Cupei României, Iuliu Mureșan a vorbit iarăși despre incidentele de la finalul partidei cu Universitatea Cluj și a avut un discurs dur la adresa lui Cristiano Bergodi.

„(n. r. incidente CFR – U Cluj) Țineau trei oameni de Bergodi din minutul 85, de atunci voia să intre în teren. Nu am înțeles de ce Cordea a primit roșu, după acea altercație verbală. El nu a participat, s-a dus de acolo. A adresat cuvinte jignitoare către banca adversară, asta scria în raport. Și eu l-aș apăra pe Pancu. Nistor a fost primul și Cordea a răspuns.

Mâine mergem la comisie, toată lumea vrea să îl scoată pe Cordea vinovat. Bergodi are cu totul alte obligații, dacă ziceți altfel, înseamnă că nu sunteți corecți. Am analizat imaginile, i-am trimis niște scuze lui Bergodi, el nu și-a cerut scuze față de nimeni.. Este discutabil discursul lui Pancu.