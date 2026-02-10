Iuliu Mureșan, prima reacție după calificarea CFR-ului în sferturi: „Dacă avem acest spirit, greu ne încurcă cineva” - Antena Sport

CFR Cluj și FC Argeș sunt primele echipe care au obținut „biletele” pentru sferturile Cupei României, după rezultatele înregistrate marți seară. Ardelenii au remizat pe teren propriu cu Rapid, în timp ce formația antrenată de Bogdan Andone s-a impus cu Dumbrăvița, scor 2-1.
Este primul obiectiv important pe care Costel Gâlcă îl ratează de când a fost instalat pe banca celor de la Rapid București. Giuleștenii rămân doar cu varianta titlului.
Iuliu Mureșan, în al nouălea cer după calificarea în sferturile Cupei
CFR Cluj a obținut calificarea în sferturile de finală ale Cupei României, după ce a scos o remiză pe teren propriu contra celor de la Rapid București.
Iuliu Mureșan a reacționat după rezultatul obținut de echipa lui Daniel Pancu și a precizat ce adversar și-ar dori în faza următoare a competiției.
„Vrem să câștigăm toate meciurile care urmează, sunt sigur. Trebuie să avem și noroc, am avut 3 meciuri în 7 zile, cel mai scurt timp de odihnă, dar am reușit. Nu putea să joace Pancu cu aceeași jucători în șase zile. Abeid a fost accidentat, unii au avut o stare are de oboseală, Camora trebuia menajat, dar el a spus că vrea să joace și a jucat.
Jucăm cu oricare în sferturi, am prefera UTA, dar este important să fim noi buni, dacă avem acest spirit, greu poate cineva să ne încurce. Rapid n-a arătat mare lucru, nu are ceva special, nu m-a impresionat. Pe final au presat, am fost obosiți, se văd aceste lucruri. Nu mi-a fost teamă.
Am avut emoții pe final, golul lor a fost ciudat. Era normal să facă presiune, dar era greu să dea două goluri în cinci minute”, a declarat Iuliu Mureșan, potrivit digisport.ro.
