Jayson Papeau a semnat! Revenire spectaculoasă în Liga 1

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UTA a ajuns la un acord cu Jayson Papeau, mijlocaşul ofensiv francez urmând să evolueze pentru echipa arădeană în noul sezon.
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La 29 de ani, acesta are în CV echipe precum Amiens SC, FC Chambly Oise, Sainte-Geneviève Sports, Warta Poznań, Rapid Bucureşti şi Unirea Slobozia.
Jayson Papeau a semnat cu UTA
În fotbalul românesc a strâns 81 de meciuri şi a contribuit la 10 goluri şi 9 assisturi.
Francezul a evoluat pentru Rapid în 66 de meciuri în toate comeptiţiile. În tricoul Rapidului, Papeau a marcat 7 goluri şi a oferit 8 pase decisive.
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