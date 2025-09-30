Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă - Antena Sport

Jayson Papeau a revenit în Liga 1, dar nu la Rapid. Francezul de 29 de ani a semnat cu Unirea Slobozia, echipă antrenată de Andrei Prepeliţă. Papeau a mai jucat în ţara noastră la Rapid, echipă la care a evoluat în perioada iulie 2022 – septembrie 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După plecarea de la Rapid, Papeau a ajuns în Qatar, acolo unde a evoluat pentru formaţia Al-Markhiya, dar nu a mai intrat în planurile qatarezilor sezonul acesta.

Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia

Mutarea a fost confirmată de către Marian Nohai, directorul sportiv al celor de la Unirea Slobozia, care a anunţat că Papeau a semnat în cursul zilei de luni, asta după ce negocierile au durat trei săptămâni.

“De 3 săptămâni am discutat. Luni a semnat, totul e parafat, îl așteptăm joi să vină în țară. A contat mult situația noastră actuală din campionat în alegerea lui”, a anunţat Marian Nohai, potrivit gsp.ro.

Chambly Oise, Amiens, Warta Poznan, Sainte-Genevieve , Rapid şi Al-Markhiya sunt echipele la care a evoluat Jayson Papeau în cariera sa. Francezul a evoluat pentru giuleşteni în 66 de meciuri în toate comeptiţiile. În tricoul Rapidului, Papeau a marcat 7 goluri şi a oferit 8 pase decisive.