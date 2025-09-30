Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă - Antena Sport

Jayson Papeau a revenit în Liga 1, dar nu la Rapid. Francezul de 29 de ani a semnat cu Unirea Slobozia, echipă antrenată de Andrei Prepeliţă. Papeau a mai jucat în ţara noastră la Rapid, echipă la care a evoluat în perioada iulie 2022 – septembrie 2024.
După plecarea de la Rapid, Papeau a ajuns în Qatar, acolo unde a evoluat pentru formaţia Al-Markhiya, dar nu a mai intrat în planurile qatarezilor sezonul acesta.
Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia
Mutarea a fost confirmată de către Marian Nohai, directorul sportiv al celor de la Unirea Slobozia, care a anunţat că Papeau a semnat în cursul zilei de luni, asta după ce negocierile au durat trei săptămâni.
“De 3 săptămâni am discutat. Luni a semnat, totul e parafat, îl așteptăm joi să vină în țară. A contat mult situația noastră actuală din campionat în alegerea lui”, a anunţat Marian Nohai, potrivit gsp.ro.
Chambly Oise, Amiens, Warta Poznan, Sainte-Genevieve , Rapid şi Al-Markhiya sunt echipele la care a evoluat Jayson Papeau în cariera sa. Francezul a evoluat pentru giuleşteni în 66 de meciuri în toate comeptiţiile. În tricoul Rapidului, Papeau a marcat 7 goluri şi a oferit 8 pase decisive.
Unirea Slobozia, echipa cu care a semnat Papeau, are un început foarte bun de sezon. Ialomiţenii se afşî pe locul 6, cu 18 puncte, după primele 11 etape ale acestui sezon din Liga 1. Pentru Slobozia urmează meciul de vineri seară, cu Dinamo.
- 600.000 de euro este cota de piaţă a lui Jayson Papeau, potrivit transfermarkt.com
- Unirea Slobozia vrea cât mai puțini suporteri ai lui Dinamo la meci. Decizia luată de ialomițeni
- Adrian Porumboiu, aproape de o revenire spectaculoasă în fotbalul românesc. La ce club va investi
- Veste uriașă pentru FCSB. Un om de bază al lui Elias Charalambous revine după accidentare
- Principala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1
- Basarab Panduru, stupefiat de ce se întâmplă în fotbalul românesc: “Bă, de ce te întorci”