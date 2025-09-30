Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă

Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă

Publicat: 30 septembrie 2025, 17:40

Comentarii
Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia! Lovitură dată de echipa lui Andrei Prepeliţă

Jayson Papeau / Sport Pictures

Jayson Papeau a revenit în Liga 1, dar nu la Rapid. Francezul de 29 de ani a semnat cu Unirea Slobozia, echipă antrenată de Andrei Prepeliţă. Papeau a mai jucat în ţara noastră la Rapid, echipă la care a evoluat în perioada iulie 2022 – septembrie 2024.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După plecarea de la Rapid, Papeau a ajuns în Qatar, acolo unde a evoluat pentru formaţia Al-Markhiya, dar nu a mai intrat în planurile qatarezilor sezonul acesta.

Jayson Papeau a semnat cu Unirea Slobozia

Mutarea a fost confirmată de către Marian Nohai, directorul sportiv al celor de la Unirea Slobozia, care a anunţat că Papeau a semnat în cursul zilei de luni, asta după ce negocierile au durat trei săptămâni.

“De 3 săptămâni am discutat. Luni a semnat, totul e parafat, îl așteptăm joi să vină în țară. A contat mult situația noastră actuală din campionat în alegerea lui”, a anunţat Marian Nohai, potrivit gsp.ro.

Chambly Oise, Amiens, Warta Poznan, Sainte-Genevieve , Rapid şi Al-Markhiya sunt echipele la care a evoluat Jayson Papeau în cariera sa. Francezul a evoluat pentru giuleşteni în 66 de meciuri în toate comeptiţiile. În tricoul Rapidului, Papeau a marcat 7 goluri şi a oferit 8 pase decisive.

Reclamă
Reclamă

Unirea Slobozia, echipa cu care a semnat Papeau, are un început foarte bun de sezon. Ialomiţenii se afşî pe locul 6, cu 18 puncte, după primele 11 etape ale acestui sezon din Liga 1. Pentru Slobozia urmează meciul de vineri seară, cu Dinamo.

  • 600.000 de euro este cota de piaţă a lui Jayson Papeau, potrivit transfermarkt.com
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina FCSB sezonul regulat?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Observator
Bulgarii care vindeau cel mai mic RCA din România, interzişi. 200.000 de români au poliţe la ei
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
Fanatik.ro
Cum a fost surprinsă iubita lui Daniel Bîrligea, după FCSB – Oțelul. Fotbalistul și-a arătat sentimentele
20:34
VideoPuştii lui Curelea de la naţionala de tineret a României sunt atenţi la alimentaţie, ca să fie fresh pe teren
20:12
LIVE SCOREKairat Almaty – Real Madrid 0-1. Kylian Mbappe a deschis scorul din penalty
19:41
Diego Simeone şi-a aflat pedeapsa după circul făcut la meciul cu Liverpool! Nici “cormoranii” nu au scăpat
19:30
Steaua – Sepsi 2-1! Rubio, eroul roş-albaştrilor. Echipa lui Daniel Opriţa a întors rezultatul pe final
19:12
Mai multe sprinturi sau deloc? Analiza lui Adrian Georgescu
19:01
Fotbalul european, precum NBA? Patronul lui Bayer Leverkusen vrea să pună stop dominaţiei Premier League: “Nu e bine”
Vezi toate știrile
1 “Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul 2 A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită” 3 După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică” 4 Decizia luată de UEFA în cazul Israelului, după ce mai multe ţări au cerut excluderea din competiţii! 5 Mihai Stoica a anunţat care este jucătorul care poate pleca de la FCSB: “Poate că a semnat cu altcineva” 6 EXCLUSIVPrincipala ţintă a lui Gigi Becali! FCSB luptă cu CFR Cluj pentru transferul iernii în Liga 1
Citește și
Cele mai citite
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”“Teatrul românilor” Olandezii i-au pus la zid pe jucătorii de la FCSB, după victoria cu Go Ahead Eagles: “Vicleni”