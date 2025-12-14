Joacă Daniel Bîrligea cu Rapid? Anunțul făcut de Mihai Stoica: „Staff-ul medical se luptă” - Antena Sport

FCSB va închide luni etapa cu numărul 20 din Liga 1, urmând să înfrunte Unirea Slobozia pe stadionul din Clinceni. După acest joc, echipa antrenată de Elias Charalambous va reveni în fața propriilor suporteri, pentru derby-ul cu Rapid.
Campioana României va avea însă mari probleme la nivel ofensiv, având în vedere faptul că Daniel Bîrligea nu va fi apt pentru jocul contra giuleștenilor.
FCSB, fără Daniel Bîrligea la meciul cu Rapid
Jocul cu Feyenoord a venit la pachet cu multe probleme în lotul FCSB-ului, asta pe lângă accidentarea serioasă suferită de Daniel Bîrligea, care nu a mai jucat pentru campioana României de la jocul cu Steaua Roșie.
Mihai Stoica a vorbit despre problemele medicale cu care se confruntă gruparea roș-albastră și a anunțat că atacantul adus anul trecut de la CFR Cluj nu va mai evolua în acest an.
„Sunt șanse minime ca Bîrligea să mai joace anul acesta. Șanse mici, mici, mici. Are o entorsă foarte gravă și abia acum două zile și-a scos cizma. Piciorul lui e mai vânăt decât cerul lui Bacovia. Da, cred că e an încheiat pentru el.
Staff-ul medical se luptă acum să îl facă bine pe Miculescu. Dacă reușesc să îl facă pe Miculescu, suntem bine. Față de meciul de aseară (n. r. Feyenoord), nu îi vom mai avea pe Ngezana și Baba, dar îi vom avea în plus pe Olaru și sperăm că și pe Miculescu!”, a declarat Mihai Stoica, potrivit fanatik.ro.
