Noutățile lunii decembrie în AntenaPLAY - Antena Sport

În filmul românesc Două inimi îi poți urmări pe Iuliana Beregoi și Ceanu Zheng într-o poveste de iubire modernă, care îmbină muzica, emoția și maturizarea. Hai Hui în timp îi aduce în fața camerei pe

tinerii actori care pornesc într-o aventură fantastică, plină de magie și prietenie alături de nume mari precum Bebe Cotimanis și Nuami Dinescu.

Documentarul Jesus Crown of Thorns prezintă momentele-cheie din viața lui Iisus: nașterea, începutul misiunii publice, învățăturile, confruntările cu autoritățile religioase și politice, precum și evenimentele dramatice care duc către răstignire. Producția dezvăluie conflictele, speranțele și frământările unei lumi în schimbare.

Nu rata nici documentarele Emperor: The Rise and Fall of a Dynasty (Sezonul 1), Lance, Playing for the Mob și The Two Escobars.

Serialele lunii decembrie în AntenaPLAY

Urmărește o poveste intensă despre iubire și adevăr în serialul Cealaltă soție (Kuma). Aybüke Yilmaz o interpretează pe Ceylan, acuzată pe nedrept de omor și forțată să devină a doua soție a lui Emre Özmen, bărbatul pe care îl iubește, fratele victimei. Luptând să-și dovedească nevinovăția, Ceylan trece prin pasiune, durere și speranță, dându-și seama că iubirea și adevărul sunt singurele ei arme.

Nu rata episoadele noi din Ana, Mi-ai fost scrisă în ADN | Sezonul 2 și Iubire cu parfum de Lavandă | Sezonul 3, povești încărcate de emoție, alegeri dificile și iubiri care trec testul timpului.

În fiecare zi de luni, trăiește tensiunea și misterul din Dacă iubești (If You Love/ Ya Çok Seversen), cu Kerem Bürsin și Hafsanur Sancaktutan. Ateș și Leyla descoperă o iubire neașteptată, în ciuda trecutului dificil și a zidurilor ridicate în jurul lor.

Ai competiții sportive de top în AntenaPLAY

Luna decembrie aduce adrenalină pură în AntenaPLAY. Trăiește intens emoția sportului spectacol, cu bătălii decisive, campioni care se duelează pentru glorie și momente ce vor scrie istorie.

Tragerea la sorţi a grupelor pentru World Cup™ 2026 e live în AntenaPLAY. Vineri, 5 decembrie, de la ora 19:00, emoţiile vor fi mari și pentru echipa României, care speră să ajungă la competiţia transmisă exclusiv în Universul Antena. Tricolorii vor juca la barajul din martie 2026 pentru o calificare istorică la Mondial.

FIFA anunţă și programul complet şi stadioanele unde se vor juca meciurile de la World Cup 2026™ sâmbătă, de la ora 19:00, LIVE în AntenaPLAY.

Fanii vitezei pot urmări ultima etapă de Formula 1™ din 2025, cursa care decide tot: titlul, podiumul și prestigiul. Marele duel al sezonului se desfășoară în Emiratele Arabe Unite (5–7 decembrie) pe Yas Marina Circuit, într-o rundă plină de tensiune, strategie și dramatism.

Nu rata nici ultima etapă de Formula 2™ din acest sezon. Adrenalina va atinge cote maxime pe 5–7 decembrie pe circuitul Yas Marina Circuit. Toate momentele sunt LIVE în AntenaPLAY, pe canalul special disponibil!

Finalul de an mai aduce și WTT Finals Hong Kong 2025, competiția care reunește cei mai buni jucători de tenis de masă ai lumii într-un turneu intens, plin de dueluri spectaculoase și momente decisive pentru ierarhia mondială.

În AntenaPLAY poți urmări și transmisiuni live din NHL și NBA, confruntări de Crăciun, All-Star Game și emisiuni speciale precum NBA Daily și NBA Action.

Nu rata nici meciurile din Liga Portugal, LIVE exclusiv în AntenaPLAY, platforma de streaming unde sportul se trăiește la intensitate maximă.

