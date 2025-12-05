Ofertă de 2 milioane de euro pentru Alex Musi. Ce a decis Dinamo în privinţa transferului - Antena Sport

Alex Musi a ajuns la Dinamo în vara lui 2025, după ce a fost dat ca monedă de schimb în transferul lui Dennis Politic. Ajuns în Ştefan cel Mare, fotbalistul a explodat! Chiar dacă acum este accidentat, Giovanni Becali a prezentat mai multe oferte clubului, ridicate la 2 milioane de euro. Clubul i-a transmis că momentan fotbalistul nu este de vânzare.

“Păi uită-te la Musi care își menține greutatea. În câteva luni așteaptă un copil, acum, în februarie. Eu îi văd un viitor foarte bun lui Musi. Am avut și 2 oferte în jurul a 2.000.000 lunile astea pentru el la Dinamo. Am vorbit cu Andrei Nicolescu și a zis să nu ne grăbim. Echipe bune din Europa, nu din primele 5, dar echipe bune.

A zis Andrei ‘Abia a venit, are 21 de ani, poate la 23-24’. Și anul ăsta să îl mai țină, poate și la anul. Și el a înțeles. Era un contract bun pentru el. Putea să ia 350-400 de mii. E un băiat înțelegător și disciplinat. Îi prevăd un viitor frumos”, a declarat Giovanni Becali pentru Fanatik.ro.