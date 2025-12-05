LeBron James a încheiat o serie incredibilă de 1.297 meciuri cu 10 sau mai multe puncte - Antena Sport

Închide meniul
LeBron James a încheiat o serie incredibilă de 1.297 meciuri cu 10 sau mai multe puncte

Dan Roșu Publicat: 5 decembrie 2025, 11:46

LeBron James, în timpul unui eveniment - Profimedia Images

Incredibila serie de 1.297 de meciuri din sezonul regulat al NBA în care LeBron James a reuşit 10 sau mai multe puncte s-a încheiat odată cu victoria echipei Los Angeles Lakers împotriva Toronto Raptors, cu scorul de 123-120.

James, în vârstă de 40 de ani, a reuşit opt puncte împotriva echipei Raptors şi a dat 11 pase decisive, inclusiv pasa către Rui Hachimura, care a marcat punctul decisiv în ultima secundă a meciului.

„Doar joc corect”, a spus James, care se află în cel de-al 23-lea sezon al său, un record fără precedent. „Întotdeauna joacă corect. Aşa am fost învăţat să joc.”

James a ratat ultima dată să înscrie puncte în două cifre în ianuarie 2007 şi de atunci a depăşit recordul lui Michael Jordan cu 431 de meciuri.

În martie, James a devenit primul jucător care a marcat 50.000 de puncte în sezonul regulat şi în meciurile de play-off din NBA.

