Mirel Rădoi, discurs ferm după ce Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt: "Multe greşeli". Ce a spus despre Markovic - Antena Sport

Mirel Rădoi a avut un discurs ferm, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt, scor 1-0, în etapa a cincea de Liga 1. În prelungirile partidei, a existat o fază controversată, la care sibienii îşi doreau să li se acorde un gol.
Concret, şutul lui Aurelian Chiţu a fost respins de pe linia porţii de Silviu Lung Jr. Arbitrul Andrei Chivulete a decis că balonul nu a depăşit cu toată circumferinţa linia porţii, astfel că nu le-a acordat golul celor de la Hermannstadt.
Mirel Rădoi, discurs ferm după ce Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt
Mirel Rădoi a subliniat că tot moralul bun al elevilor săi s-ar fi putut ruina la ultima fază a partidei cu Hermannstadt. Antrenorul s-a declarat mulţumit de faptul că echipa a obţinut cele trei puncte, însă a subliniat că elevii săi au comis multe greşeli individuale.
Totodată, Rădoi e cu gândul la returul cu Spartak Trnava, după succesul din tur, scor 3-0. Antrenorul oltenilor a transmis că vor exista schimbări în primul 11, faţă de meciul cu Hermannstadt.
În privinţa lui Jovan Markovic, Mirel Rădoi a transmis un mesaj ferm. El a spus că atacantul avea nevoie de minute, pe care el nu i le-ar fi putut acorda la Universitatea Craiova.
“Ne-am câştigat o doză de moral care era aproape să se termine la utima fază. Mergem încrezători la Trnava, dar e clar că trebuie să schimbăm lucruri. Spuneam azi că nu o să avem multe ocazii, că va fi un meci greu. Dar totuşi, multe greşeli, de unde au apărut şi situaţiile lor.
Toate astăzi…căldura, relaxarea, gândul la returul cu Trnava, astea au cântărit în evoluţia noastră de azi. Nu ne-am propus să-l facem golgheter (n.r. pe Romanchuk), nu să dea gol de acolo, doar din faze fixe. Dar trebuie să mă mulţumesc cu rezultatul, cum joacă şi echipele mari prost, şi câştigă cele trei puncte. Poate aşa a fost şi pentru noi azi. Încerc cumva să pronunţ lucrurile, restul, ce avem de reglat, le vom regla după uşă. Ne mulţumim cu victoria.
Lung nu e o mare surpriză pentru noi, a câştigat campionatul cu Astra, l-am avut adversar în Arabia. E printre puţinii jucători din vestiar care a câştigat trofee, nu e o surpriză evoluţia lui, e o concurenţă aprigă între portari.