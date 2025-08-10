Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Mirel Rădoi, discurs ferm după ce Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt: "Multe greşeli". Ce a spus despre Markovic - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Mirel Rădoi, discurs ferm după ce Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt: “Multe greşeli”. Ce a spus despre Markovic

Mirel Rădoi, discurs ferm după ce Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt: “Multe greşeli”. Ce a spus despre Markovic

Publicat: 10 august 2025, 21:10

Comentarii
Mirel Rădoi, discurs ferm după ce Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt: Multe greşeli. Ce a spus despre Markovic

Mirel Rădoi - Profimedia Images

Mirel Rădoi a avut un discurs ferm, după ce Universitatea Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt, scor 1-0, în etapa a cincea de Liga 1. În prelungirile partidei, a existat o fază controversată, la care sibienii îşi doreau să li se acorde un gol.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Concret, şutul lui Aurelian Chiţu a fost respins de pe linia porţii de Silviu Lung Jr. Arbitrul Andrei Chivulete a decis că balonul nu a depăşit cu toată circumferinţa linia porţii, astfel că nu le-a acordat golul celor de la Hermannstadt.

Mirel Rădoi, discurs ferm după ce Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt

Mirel Rădoi a subliniat că tot moralul bun al elevilor săi s-ar fi putut ruina la ultima fază a partidei cu Hermannstadt. Antrenorul s-a declarat mulţumit de faptul că echipa a obţinut cele trei puncte, însă a subliniat că elevii săi au comis multe greşeli individuale.

Totodată, Rădoi e cu gândul la returul cu Spartak Trnava, după succesul din tur, scor 3-0. Antrenorul oltenilor a transmis că vor exista schimbări în primul 11, faţă de meciul cu Hermannstadt.

În privinţa lui Jovan Markovic, Mirel Rădoi a transmis un mesaj ferm. El a spus că atacantul avea nevoie de minute, pe care el nu i le-ar fi putut acorda la Universitatea Craiova.

Reclamă
Reclamă

“Ne-am câştigat o doză de moral care era aproape să se termine la utima fază. Mergem încrezători la Trnava, dar e clar că trebuie să schimbăm lucruri. Spuneam azi că nu o să avem multe ocazii, că va fi un meci greu. Dar totuşi, multe greşeli, de unde au apărut şi situaţiile lor.

Toate astăzi…căldura, relaxarea, gândul la returul cu Trnava, astea au cântărit în evoluţia noastră de azi. Nu ne-am propus să-l facem golgheter (n.r. pe Romanchuk), nu să dea gol de acolo, doar din faze fixe. Dar trebuie să mă mulţumesc cu rezultatul, cum joacă şi echipele mari prost, şi câştigă cele trei puncte. Poate aşa a fost şi pentru noi azi. Încerc cumva să pronunţ lucrurile, restul, ce avem de reglat, le vom regla după uşă. Ne mulţumim cu victoria.

Lung nu e o mare surpriză pentru noi, a câştigat campionatul cu Astra, l-am avut adversar în Arabia. E printre puţinii jucători din vestiar care a câştigat trofee, nu e o surpriză evoluţia lui, e o concurenţă aprigă între portari.

Momentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilorMomentul în care avionul din Arad intră în picaj și explodează la contactul cu solul. Explicaţia piloţilor
Reclamă

Markovic are nevoie de minute, iar noi nu ne putem permite situaţia asta, el are nevoie de continuitate pe care noi nu i-o puteam oferi. Orice ar face, trebuie să joace, trebuie să aibă minute. A jucat foarte puţin. Are nevoie de continuitate, nu i-o puteam oferi, deci nu avea viitor cu noi. Era foarte greu pentru el.

(Returul cu Trnava) Mari probleme nu au fost înainte de această partidă, am vrut să nu-i introduc de tot pe cei care au fost, e clar că vor fi schimbări în primul 11. Vom vedea de la meci la meci, dacă apar situţii neprevăzute, vom vedea ce jucători şi pe ce poziţii. Suntem mulţumiţi cu ce avem. Dacă sunt vânduţi sau pleacă, atunci există această posibilitate. Puteam să avem probleme dacă nu-l aduceam pe Florin Ştefan.

Nsimba e un jucător pe care ne bazăm, un jucător bun, va marca şi goluri. Nu putem să zicem că e un jucător bun sau rău după doar o singură fază”, a declarat Mirel Rădoi, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.

Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa din Craiova – Hermannstadt 1-0

Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa uriaşă din Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0. Atacantul sibienilor a declarat că echipei sale i-a fost anulat un gol, în mod eronat.

“Am avut un gol anulat incorect. Asta e. Nu ştiu cum au decis atât de repede, asta m-a surprins pe mine, mingea a intrat în poartă, ei în 30 de secunde au decis că nu e gol. Mai stai, mai încerci, mai verifici, aşa cred că e normal. Am văzut-o în poartă, a fost în poartă, am văzut imaginile în vestiar, să fii nebun să zici că nu a fost în poartă.

Au fost meciuri grele, poate nu suntem nici 100%. Nu vom avea un meci uşor nici la Ploieşti, să sperăm că vom câştiga.

Cu o claritate…pac, nu a fost gol. Nu vreau să vorbesc, noi am muncit, am alergat. Dar asta este, e fotbal”, a declarat Aurelian Chiţu, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Câte echipe românești se vor califica în cupele europene?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Reclamă
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Observator
CALCUL: Câţi bani acumulează în fondul de pensie privată un român care investeşte 160 de lei pe lună
Au intrat într-o casă funerară abandonată, dar au fost martorii unei scene macabre. Ce au putut să pățească trei tineri
Fanatik.ro
Au intrat într-o casă funerară abandonată, dar au fost martorii unei scene macabre. Ce au putut să pățească trei tineri
23:19
FCSB – Unirea Slobozia 0-1. Campioana, a treia înfrângere la rând în campionat! Un dinamovist a “răpus-o”
22:46
Virgil Van Dijk, declaraţie acidă pentru şefii lui Liverpool după eşecul din Supercupa Angliei
22:31
VIDEOCristiano Ronaldo, goluri pe bandă rulantă la Al-Nassr. “Dublă” pentru lusitan în amicalul pierdut de arabi
22:22
Raul Rotund, jucătorul împrumutat de la Dinamo, a deschis scorul în meciul FCSB – Unirea Slobozia!
22:11
Mircea Rednic, victorie mare pe banca lui Standard Liege. A învins echipa de pe locul 3 din sezonul trecut
22:00
LIVE VIDEOBraga – Tondela 2-0 se joacă ACUM. A marcat și jucătorul adus de la Barcelona
Vezi toate știrile
1 Fiul regretatului Mihai Leu, Marco, implicat într-un accident grav la raliul organizat în memoria tatălui său! 2 “E cel mai bun din Liga 1” Ilie Dumitrescu, impresionat de un jucător de la Dinamo! 3 Nou-promovata care a cheltuit 90 de milioane € pe transferuri și reprezintă un oraș care nu există 4 Alexandru Băluţă, mesaj de adio pentru FCSB: “Nu pot să plec fără să vă spun asta…” 5 CFR Cluj, al doilea transfer al zilei! Anunțul oficial: “Bun venit!” 6 Suma uriaşă încasată de Alex Băluţă la despărţirea de FCSB! Gigi Becali a făcut totul public
Citește și
Cele mai citite
“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!“Nu mi s-a întâmplat în 25 de ani” Gigi Becali a anunţat o schimbare radicală după Dinamo – FCSB 4-3!
Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”Gigi Becali s-a decis! Jucătorul care nu mai are nicio şansă de a juca la FCSB: “Iese de pe toate listele”
Ion Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmăIon Iliescu a murit! Ce avere a lăsat în urmă
Cele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnatCele mai tari transferuri din vara din 2025 | Thomas Partey pleacă de la Arsenal în La Liga. Alexi Pitu a semnat