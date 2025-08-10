Mirel Rădoi, discurs ferm după ce Craiova a învins-o cu emoţii pe Hermannstadt: "Multe greşeli". Ce a spus despre Markovic - Antena Sport

Markovic are nevoie de minute, iar noi nu ne putem permite situaţia asta, el are nevoie de continuitate pe care noi nu i-o puteam oferi. Orice ar face, trebuie să joace, trebuie să aibă minute. A jucat foarte puţin. Are nevoie de continuitate, nu i-o puteam oferi, deci nu avea viitor cu noi. Era foarte greu pentru el.

(Returul cu Trnava) Mari probleme nu au fost înainte de această partidă, am vrut să nu-i introduc de tot pe cei care au fost, e clar că vor fi schimbări în primul 11. Vom vedea de la meci la meci, dacă apar situţii neprevăzute, vom vedea ce jucători şi pe ce poziţii. Suntem mulţumiţi cu ce avem. Dacă sunt vânduţi sau pleacă, atunci există această posibilitate. Puteam să avem probleme dacă nu-l aduceam pe Florin Ştefan.

Nsimba e un jucător pe care ne bazăm, un jucător bun, va marca şi goluri. Nu putem să zicem că e un jucător bun sau rău după doar o singură fază”, a declarat Mirel Rădoi, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.

Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa din Craiova – Hermannstadt 1-0

Aurelian Chiţu a răbufnit, după controversa uriaşă din Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0. Atacantul sibienilor a declarat că echipei sale i-a fost anulat un gol, în mod eronat.

“Am avut un gol anulat incorect. Asta e. Nu ştiu cum au decis atât de repede, asta m-a surprins pe mine, mingea a intrat în poartă, ei în 30 de secunde au decis că nu e gol. Mai stai, mai încerci, mai verifici, aşa cred că e normal. Am văzut-o în poartă, a fost în poartă, am văzut imaginile în vestiar, să fii nebun să zici că nu a fost în poartă.

Au fost meciuri grele, poate nu suntem nici 100%. Nu vom avea un meci uşor nici la Ploieşti, să sperăm că vom câştiga.

Cu o claritate…pac, nu a fost gol. Nu vreau să vorbesc, noi am muncit, am alergat. Dar asta este, e fotbal”, a declarat Aurelian Chiţu, conform digisport.ro, după Universitatea Craiova – Hermannstadt 1-0.