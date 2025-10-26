Jucătorii FCSB-ului nu se tem înaintea meciului cu UTA: „Vom fi în play-off / Avem șanse la campionat” - Antena Sport

Jucătorii FCSB-ului nu se tem înaintea meciului cu UTA, din etapa a 14-a a Ligii 1. David Miculescu și Joyskim Dawa s-au declarat convinși de faptul că echipa se va califica în play-off.
În runda trecută, FCSB a fost învinsă de Metaloglobus, scor 1-2. Campioana ocupă locul 11, cu 13 puncte, fiind la șase puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Oțelul.
Jucătorii FCSB-ului nu se tem înaintea meciului cu UTA
David Miculescu a declarat că UTA e o echipă puternică și duelul cu arădenii din această seară va fi unul dificil. Jucătorul FCSB-ului e convins că roș-albaștrii au nevoie să lege câteva victorii pentru a fi în play-off.
„UTA în acest sezon are o echipă bună. Au făcut foarte multe punct, victorii, remize. E greu să piardă. Și noi avem o echipă bună și sper să ne revenim să legăm victorii și să câștigăm. Trebuie să legăm două, trei victorii și o să fim acolo. Știu că vom fi în play-off. N-avem cum asemenea jucători să nu ajungem în play-off”, a declarat David Miculescu.
Joyskim Dawa, jucător care este accidentat și va reveni pe teren anul viitor, s-a declarat și el convins de faptul că FCSB se va califica în play-off. Fundașul a transmis chiar faptul că roș-albaștrii au șanse să se lupte pentru câștigarea unui nou titlu.
„Trebuie să luăm meci cu meci. Trebuie să câștigăm mai multe meciuri, să adunăm mai multe puncte, dar cred că vom prinde locurile de play-off și vom avea o șansă de a lupta pentru câștigarea campionatului. Sunt 100% convins deoarece avem calitate, avem un lot bun, trebuie doar să ne concentrăm pe fiecare partidă și vom reveni pe locurile fruntașe”, a declarat și Joyskim Dawa.
