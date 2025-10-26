Jucătorii FCSB-ului nu se tem înaintea meciului cu UTA: „Vom fi în play-off / Avem șanse la campionat” - Antena Sport

Jucătorii FCSB-ului nu se tem înaintea meciului cu UTA, din etapa a 14-a a Ligii 1. David Miculescu și Joyskim Dawa s-au declarat convinși de faptul că echipa se va califica în play-off.

În runda trecută, FCSB a fost învinsă de Metaloglobus, scor 1-2. Campioana ocupă locul 11, cu 13 puncte, fiind la șase puncte de ultimul loc de play-off, ocupat de Oțelul.

Jucătorii FCSB-ului nu se tem înaintea meciului cu UTA

David Miculescu a declarat că UTA e o echipă puternică și duelul cu arădenii din această seară va fi unul dificil. Jucătorul FCSB-ului e convins că roș-albaștrii au nevoie să lege câteva victorii pentru a fi în play-off.

„UTA în acest sezon are o echipă bună. Au făcut foarte multe punct, victorii, remize. E greu să piardă. Și noi avem o echipă bună și sper să ne revenim să legăm victorii și să câștigăm. Trebuie să legăm două, trei victorii și o să fim acolo. Știu că vom fi în play-off. N-avem cum asemenea jucători să nu ajungem în play-off”, a declarat David Miculescu.

Joyskim Dawa, jucător care este accidentat și va reveni pe teren anul viitor, s-a declarat și el convins de faptul că FCSB se va califica în play-off. Fundașul a transmis chiar faptul că roș-albaștrii au șanse să se lupte pentru câștigarea unui nou titlu.