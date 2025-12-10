"Ne vedem în «vulcan»". Alex Mitriță merge pe Ion Oblemenco la duelul Universității Craiova cu Sparta Praga - Antena Sport

Universitatea Craiova va fi susținută în tribune la meciul cu Sparta Praga din Conference League de unul dintre cei mai iubiți jucători din Bănie, Alex Mitriță. Fosta extremă a oltenilor și-a încheiat sezonul alături de Zhejiang în China și profită de pauză pentru a merge la meciul de pe urma căruia alb-albaștrii se pot califica în fazele eliminatorii UECL.

Universitatea Craiova are în față un meci extrem de important în cupele europene, și anume cel cu Sparta Praga de pe teren propriu. Cu o zi înainte de confruntarea din Bănie, fanii olteni au primit o veste importantă, și anume că Alexandru Mitriță va fi prezent pe stadion.

Alex Mitriță, alături de Universitatea Craiova

Într-un videoclip postat pe pagina oficială a clubului, Mitriță le-a transmis suporterilor “leilor” următorul mesaj:

“Vă salut, joi seara o să fiu în tribună alături de voi. Un meci extrem de important pentru noi toți, un meci care ne poate duce într-o primăvară europeană. Haideți să fim alături de băieți și ne vedem pe Oblemenco. Ne vedem în «vulcan»“.