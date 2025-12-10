"Ne vedem în «vulcan»". Alex Mitriță merge pe Ion Oblemenco la duelul Universității Craiova cu Sparta Praga - Antena Sport

Universitatea Craiova va fi susținută în tribune la meciul cu Sparta Praga din Conference League de unul dintre cei mai iubiți jucători din Bănie, Alex Mitriță. Fosta extremă a oltenilor și-a încheiat sezonul alături de Zhejiang în China și profită de pauză pentru a merge la meciul de pe urma căruia alb-albaștrii se pot califica în fazele eliminatorii UECL.
Universitatea Craiova are în față un meci extrem de important în cupele europene, și anume cel cu Sparta Praga de pe teren propriu. Cu o zi înainte de confruntarea din Bănie, fanii olteni au primit o veste importantă, și anume că Alexandru Mitriță va fi prezent pe stadion.
Alex Mitriță, alături de Universitatea Craiova
Într-un videoclip postat pe pagina oficială a clubului, Mitriță le-a transmis suporterilor “leilor” următorul mesaj:
“Vă salut, joi seara o să fiu în tribună alături de voi. Un meci extrem de important pentru noi toți, un meci care ne poate duce într-o primăvară europeană. Haideți să fim alături de băieți și ne vedem pe Oblemenco. Ne vedem în «vulcan»“.
Cu minim un punct obținut în confruntarea de joi seară, Craiova își va asigura locul în barajul pentru optimile Conference League, respectiv în fazele eliminatorii ale competiției. O victorie le-ar permite jucătorilor lui Filipe Coelho să urce în clasament și să aibă parte de o “dublă” teoretic mai ușoară.
Universitatea Craiova are șapte puncte în grupa de Conference League, obținute după victoriile cu Rapid Viena și Mainz, plus după remiza cu Noah. Oltenii sunt la egalitate cu Sparta Praga, cehii având însă un golaveraj superior.
Partida dintre Craiova și Sparta Praga va avea loc mâine de la ora 19:45 și va fi transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.
Universitatea Craiova, gata să o învingă pe Sparta Praga. Anunțul lui Filipe Coelho
La conferința de presă premergătoare partide, Filipe Coelho a declarat că formaţia sa este pregătită să facă faţă grupării cehe Sparta Praga, în partida de joi seara.
“Va fi un meci dificil împotriva unei echipe foarte, foarte bune, care a jucat în sezonul trecut în Champions League. Sparta Praga are jucători experimentaţi, care joacă bine în toate momentele unei partide. Suntem însă pregătiţi să le facem faţă celor de la Sparta Praga“, afirmat tehnicianul portughez.
Filipe Coelho a menţionat că formaţia sa trebuie să dea tot ceea ce poate pe teren pentru a obţine victoria în meciul cu Sparta Praga.
“Nu mă gândesc la cine e favorită mâine seară. Eu mă concentrez pe faptul că trebuie să dăm tot ce avem mai bun pentru a obţine toate cele trei puncte”, a adăugat Coelho.
