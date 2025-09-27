Jucătorii Rapidului, cu gândul la primul loc după victoria cu Petrolul: „Vrem să ne menținem cât mai sus” - Antena Sport

Jucătorii Rapidului sunt cu gândul la primul loc din Liga 1, după victoria cu Petrolul, scor 1-0. Rareș Pop vrea ca giuleștenii să se mențină cât mai sus în campionat, mărturisind că își dorește ca echipa să devină lider, ținând cont că e la două puncte de Universitatea Craiova.

Rapid a acumulat 22 de puncte, după victoria cu Petrolul. Giuleștenii se vor duela cu Farul, în runda următoare de Liga 1.

Jucătorii Rapidului, cu gândul la primul loc după victoria cu Petrolul

„Sper să o ținem tot așa, de ce nu, să trecem pe primul loc. Nu a fost nicio presiune, presiune a fost pe adversari, că sunt într-o situație mai delicată. Înfrângerea a fost ca un duș rece.

Îi mulțumesc pentru șansa oferită, încerc mereu să dau tot ce am mai bun pe teren, indiferent câte minute primesc. Pentru orice jucător e greu să nu prindă minute. Dar chiar și așa, când stau pe bancă am ocazia să studiez mai bine adversarul. Nu m-am gândit să plec, m-am gândit ca atunci când mi se oferă șansa, să dau ce am mai bun. Cred că începutul de campionat e unul promițător, avem o singură înfrângere, încercăm să ne menținem cât mai sus”, a declarat Rareș Pop, conform digisport.ro.

Totodată, și marcatorul golului din meciul cu Petrolul, Alexandru Pașcanu, s-a declarat foarte fericit pentru victoria din derby-ul de la Ploiești. Fundașul a transmis că nu a existat presiune la formația giuleșteană după eșecul cu Hermannstadt din runda precedentă.