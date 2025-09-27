Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorii Rapidului, cu gândul la primul loc după victoria cu Petrolul: „Vrem să ne menținem cât mai sus” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorii Rapidului, cu gândul la primul loc după victoria cu Petrolul: „Vrem să ne menținem cât mai sus”

Jucătorii Rapidului, cu gândul la primul loc după victoria cu Petrolul: „Vrem să ne menținem cât mai sus”

Publicat: 27 septembrie 2025, 22:55

Comentarii
Jucătorii Rapidului, cu gândul la primul loc după victoria cu Petrolul: Vrem să ne menținem cât mai sus”

Jucătorii Rapidului, în meciul cu Petrolul/ Sport Pictures

Jucătorii Rapidului sunt cu gândul la primul loc din Liga 1, după victoria cu Petrolul, scor 1-0. Rareș Pop vrea ca giuleștenii să se mențină cât mai sus în campionat, mărturisind că își dorește ca echipa să devină lider, ținând cont că e la două puncte de Universitatea Craiova.  

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Rapid a acumulat 22 de puncte, după victoria cu Petrolul. Giuleștenii se vor duela cu Farul, în runda următoare de Liga 1.

Jucătorii Rapidului, cu gândul la primul loc după victoria cu Petrolul 

Sper să o ținem tot așa, de ce nu, să trecem pe primul loc. Nu a fost nicio presiune, presiune a fost pe adversari, că sunt într-o situație mai delicată. Înfrângerea a fost ca un duș rece.  

Îi mulțumesc pentru șansa oferită, încerc mereu să dau tot ce am mai bun pe teren, indiferent câte minute primesc. Pentru orice jucător e greu să nu prindă minute. Dar chiar și așa, când stau pe bancă am ocazia să studiez mai bine adversarul. Nu m-am gândit să plec, m-am gândit ca atunci când mi se oferă șansa, să dau ce am mai bun. Cred că începutul de campionat e unul promițător, avem o singură înfrângere, încercăm să ne menținem cât mai sus”, a declarat Rareș Pop, conform digisport.ro. 

Totodată, și marcatorul golului din meciul cu Petrolul, Alexandru Pașcanu, s-a declarat foarte fericit pentru victoria din derby-ul de la Ploiești. Fundașul a transmis că nu a existat presiune la formația giuleșteană după eșecul cu Hermannstadt din runda precedentă. 

Reclamă
Reclamă

Trei puncte muncite, ne bucurăm. Toată săptămâna asta a fost tema, să vedem reacție, după ultimul meci în care am pierdut în ultimul minut. S-a văzut reacția, mă bucur că am luat punctele. Încerc să nu ascult ce spun specialiștii, știu că puteam să fac mai mult. La fiecare gol mă auto-critic, dar nu am simțit o presiune, era o ambiție în plus. Voiam să ne luăm revanșa după meciul trecut, suntem foarte fericiți că am făcut asta.  

Asta e important, baza, să nu iei goluri. E important să facem cât mai multe puncte până se vor înjumătăți, dar mai e mult de muncă”, a declarat Alexandru Pașcanu. 

Elvir Koljic, după Petrolul – Rapid 0-1 

Și Elvir Koljic, cel care a executat lovitura liberă în urma căreia Alexandru Pașcanu a marcat, a oferit o scurtă reacție după meci. Atacantul bosniac a declarat că eșecul din runda trecută i-a „trezit” pe giuleșteni. 

Schema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcaneleSchema prin care escrocii "accelerează" fraudele cu vouchere RABLA. Cum să evităm capcanele
Reclamă

„Suntem fericiți pentru cele trei puncte, a fost o victorie muncită, o meritam. I-am zis lui Pașcanu să urmărească mingea, că e greu ca portarul să o scoată. Nu a fost o săptămână grea, avem cel mai bun început de sezon. Meciul cu Hermannstadt ne-a trezit. În meciul acesta ne-am arătat caracterul”, a spus și Elvir Koljic. 

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Trebuia convocat Ianis Hagi pe lista preliminară a stranierilor pentru dubla cu Moldova şi Austria?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
Observator
Fenomen misterios în Timiș. Pământul fumegă fără foc: "Respirația e usturătoare"
Cum reușește Victor Pițurcă să arate cu 20 de ani mai tânăr la aproape 70. Ce face câte 14 – 15 ore în fiecare săptămână. Secretul a fost dezvăluit
Fanatik.ro
Cum reușește Victor Pițurcă să arate cu 20 de ani mai tânăr la aproape 70. Ce face câte 14 – 15 ore în fiecare săptămână. Secretul a fost dezvăluit
23:40
Cagliari – Inter 0-2. A treia victorie consecutivă pentru echipa lui Cristi Chivu. Lautaro și Esposito au marcat
23:36
Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului. Ce s-a întâmplat după scandalul uriaș
23:32
Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului după eșecul cu Rapid: „Dacă acolo a fost henț, eu sunt președintele României”
23:18
Dennis Man, decisiv în victoria lui PSV. Pasă de gol la două minute după ce a intrat pe teren
23:08
Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după victoria cu Petrolul. Gestul făcut de căpitanul Rapidului
23:06
Costel Gâlcă, nemulțumit după Petrolul – Rapid 0-1: „Trebuie să reacționăm mult mai repede”
Vezi toate știrile
1 UPDATEScandal după fluierul de final al derby-ului Universitatea Craiova – Dinamo 2-2! Jucătorii au sărit la bătaie 2 FotoDoliu în presa din România! A murit cunoscuta jurnalistă Ioana Popescu 3 Marius Avram a dat verdictul la cea mai controversată fază din Craiova – Dinamo: „Se vede clar că asta a vrut” 4 “Vin să ia salariile unor români”! Jucătorii lui Dinamo, făcuţi praf de Rădoi! A criticat şi arbitrajul 5 Banner-ul cu care fanii lui Dinamo i-au “provocat” pe cei ai Universităţii Craiova la derby-ul de pe Oblemenco! 6 Universitatea Craiova – Dinamo 2-2. Isenko salvează dramatic un punct pentru olteni
Citește și
Cele mai citite
Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”Antonio Cassano a fost întrebat de situaţia lui Cristi Chivu şi a răbufnit: “Sunteţi nişte nemernici”
S-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino IorgulescuS-a aflat primul nume care va candida pentru șefia LPF. Cine se bate pentru postul lui Gino Iorgulescu
Imagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – UngariaImagini şocante! Galeriile din Craiova au sărit la bătaie la meciul România – Ungaria
Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!Reacţia presei maghiare după incidentele şocante de la meciul România – Ungaria!