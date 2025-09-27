Jucătorii Rapidului, cu gândul la primul loc după victoria cu Petrolul: „Vrem să ne menținem cât mai sus” - Antena Sport

Jucătorii Rapidului sunt cu gândul la primul loc din Liga 1, după victoria cu Petrolul, scor 1-0. Rareș Pop vrea ca giuleștenii să se mențină cât mai sus în campionat, mărturisind că își dorește ca echipa să devină lider, ținând cont că e la două puncte de Universitatea Craiova.
Rapid a acumulat 22 de puncte, după victoria cu Petrolul. Giuleștenii se vor duela cu Farul, în runda următoare de Liga 1.
Jucătorii Rapidului, cu gândul la primul loc după victoria cu Petrolul
„Sper să o ținem tot așa, de ce nu, să trecem pe primul loc. Nu a fost nicio presiune, presiune a fost pe adversari, că sunt într-o situație mai delicată. Înfrângerea a fost ca un duș rece.
Îi mulțumesc pentru șansa oferită, încerc mereu să dau tot ce am mai bun pe teren, indiferent câte minute primesc. Pentru orice jucător e greu să nu prindă minute. Dar chiar și așa, când stau pe bancă am ocazia să studiez mai bine adversarul. Nu m-am gândit să plec, m-am gândit ca atunci când mi se oferă șansa, să dau ce am mai bun. Cred că începutul de campionat e unul promițător, avem o singură înfrângere, încercăm să ne menținem cât mai sus”, a declarat Rareș Pop, conform digisport.ro.
Totodată, și marcatorul golului din meciul cu Petrolul, Alexandru Pașcanu, s-a declarat foarte fericit pentru victoria din derby-ul de la Ploiești. Fundașul a transmis că nu a existat presiune la formația giuleșteană după eșecul cu Hermannstadt din runda precedentă.
„Trei puncte muncite, ne bucurăm. Toată săptămâna asta a fost tema, să vedem reacție, după ultimul meci în care am pierdut în ultimul minut. S-a văzut reacția, mă bucur că am luat punctele. Încerc să nu ascult ce spun specialiștii, știu că puteam să fac mai mult. La fiecare gol mă auto-critic, dar nu am simțit o presiune, era o ambiție în plus. Voiam să ne luăm revanșa după meciul trecut, suntem foarte fericiți că am făcut asta.
Asta e important, baza, să nu iei goluri. E important să facem cât mai multe puncte până se vor înjumătăți, dar mai e mult de muncă”, a declarat Alexandru Pașcanu.
Elvir Koljic, după Petrolul – Rapid 0-1
Și Elvir Koljic, cel care a executat lovitura liberă în urma căreia Alexandru Pașcanu a marcat, a oferit o scurtă reacție după meci. Atacantul bosniac a declarat că eșecul din runda trecută i-a „trezit” pe giuleșteni.
„Suntem fericiți pentru cele trei puncte, a fost o victorie muncită, o meritam. I-am zis lui Pașcanu să urmărească mingea, că e greu ca portarul să o scoată. Nu a fost o săptămână grea, avem cel mai bun început de sezon. Meciul cu Hermannstadt ne-a trezit. În meciul acesta ne-am arătat caracterul”, a spus și Elvir Koljic.
- Alexandru Dobre a dat-o la pace cu suporterii Rapidului. Ce s-a întâmplat după scandalul uriaș
- Eugen Neagoe, vehement la adresa arbitrajului după eșecul cu Rapid: „Dacă acolo a fost henț, eu sunt președintele României”
- Alexandru Dobre a mers din nou în fața suporterilor, după victoria cu Petrolul. Gestul făcut de căpitanul Rapidului
- Costel Gâlcă, nemulțumit după Petrolul – Rapid 0-1: „Trebuie să reacționăm mult mai repede”
- Paul Papp, ieșire nervoasă la adresa lui Marcel Bârsan: „Unde să duc mâna, să mi-o tai?”