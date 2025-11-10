Fotbaliştii, suspectați că joacă la pariuri! Anchetă incredibilă în Liga 1 - Antena Sport

Au fost surpriza campionatului, în urma meciurilor cu FCSB şi Universitatea Craiova, acum… clubul este anchetat de FRF. Cum s-a ajuns aici?
Metaloglobus, formație nou-promovată în SuperLiga, este suspectată că ar fi fost implicată în meciuri aranjate la pariuri în acest sezon al primului eșalon. Un grup de jucători ar fi implicaţi în trucarea scorului pentru a juca la pariuri.
Conform celor de la ProSport, gruparea din Capitala României ar putea fi vizată de o anchetă a Departamentului de Integritate al FRF.
”E un grup de patru-cinci fotbaliști care știu că se ocupă cu așa ceva. L-au convins pe un membru al staffului echipei să deschidă mai multe conturi, la diferite case de pariuri online din România, iar ei pun banii împreună și pariază pe conturile acelui angajat.
Se mizează inclusiv pe meciurile lui Metaloglobus din Superliga, meciurile noastre! Se pune împotriva noastră, cum se spune. Sunt oameni de bază din echipă, ei sunt pe teren și… iese cum trebuie!
Până acum au fost meciuri în care s-a pariat că pierdem la handicap, că primim un minim de goluri într-o repriză, în cealaltă, mai multe variante, se alternează…”, susțin cei care au dorit să își păstreze anonimatul.
Meciul care a dat de bănuit şi care este investigat este cel cu Oţelul Galaţi, pierdut cu 4-0!
- “Ai fost, ești și vei fi mereu unul dintre noi!” Mesaj emoţionant postat de club pentru Mirel Rădoi
- Dumitru Dragomir a găsit înlocuitor pentru Rădoi la Universitatea Craiova. Variantă șoc pentru Mihai Rotaru
- Mihai Rotaru ii caută înlocuitor lui Mirel Rădoi. Pe listă se află şi un fost selecţioner al Portugaliei
- Marius Șumudică, analiză dură după Craiova – UTA 1-2. Cine a fost cel mai slab jucător de pe teren
- Daniel Bîrligea nu a plecat cu autocarul FCSB-ului! Ce s-a întâmplat cu atacantul, după ce a fost făcut praf de Gigi Becali