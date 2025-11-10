Fotbaliştii, suspectați că joacă la pariuri! Anchetă incredibilă în Liga 1 - Antena Sport

Au fost surpriza campionatului, în urma meciurilor cu FCSB şi Universitatea Craiova, acum… clubul este anchetat de FRF. Cum s-a ajuns aici?

Metaloglobus, formație nou-promovată în SuperLiga, este suspectată că ar fi fost implicată în meciuri aranjate la pariuri în acest sezon al primului eșalon. Un grup de jucători ar fi implicaţi în trucarea scorului pentru a juca la pariuri.

Conform celor de la ProSport, gruparea din Capitala României ar putea fi vizată de o anchetă a Departamentului de Integritate al FRF.

”E un grup de patru-cinci fotbaliști care știu că se ocupă cu așa ceva. L-au convins pe un membru al staffului echipei să deschidă mai multe conturi, la diferite case de pariuri online din România, iar ei pun banii împreună și pariază pe conturile acelui angajat.

Se mizează inclusiv pe meciurile lui Metaloglobus din Superliga, meciurile noastre! Se pune împotriva noastră, cum se spune. Sunt oameni de bază din echipă, ei sunt pe teren și… iese cum trebuie!