Jucătorul care a făcut “tripla” cu FCSB în 2015 se retrage din fotbal! Cariera interesantă pe care o va urma

Alin Toșca, fostul jucător de la FCSB și în prezent fotbalistul celor de la Universitatea Cluj, urmează să se retragă din fotbalul la finalul acestui sezon. Fundașul de 34 de ani a luat deja decizia respectivă și și-a decis și viitorul, dorindu-și să devină impresar.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Alin Toșca, un nume care acum câțiva ani avea o oarecare notorietate pentru fotbalul românesc, a luat decizia de a agăța “ghetele în cui” la finalul acestui sezon din Liga 1. Potrivit gsp.ro, fotbalistul de 34 de ani a decis acest lucru în contextul în care “nu-l mai ajută corpul” și nu “vrea să stea legat de un contract doar pentru a încasa bani“.

Alin Toșca se retrage în vară. Urmează cariera de agent

Transferat de “U” Cluj la începutul acestui sezon de la Benevento, din Serie C, Toșca a bifat doar trei meciuri, unul în campionat cu FC Botoșani și două în Cupa României cu Metalul Buzău și Sepsi, fiind accidentat de mult timp. Ultimul său meci disputat oficial a fost cel contra covăsnenilor pe 4 decembrie, însă cu toate acestea, stoperul își dorește să mai joace măcar o partidă oficială, conform sursei citate anterior. În cantonamentul de iarnă, Toșca a jucat în trei meciuri, însă de atunci nu și-a mai făcut apariția pe teren.

După retragerea din fotbal, fundașul de 34 de ani vrea să devină agent de jucători, deși a fost ofertat și cu o funcție administrativă. Toșca a refuzat-o, invocând că “nu se simte în largul lui“.

Cum a arătat cariera lui Alin Toșca

Toșca și-a început parcursul în fotbalul mare la echipa a doua a FCSB-ului, de la care a plecat la Unirea Urziceni în 2010 sub formă de împrumut. Ulterior, a bifat cluburi precum Săgeata Năvodari și Viitorul până să se întoarcă la FCSB în 2014.