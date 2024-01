Jucătorul care a început să plângă în faţa lui Gigi Becali: "Nu-mi venea să cred!" Ce i-a transmis milionarul - Antena Sport

Reclamă

Enache a dezvăluit că a mers la Palat pentru a-i cere explicaţii patronului de la FCSB. Latifundiarul din Pipera i-a dezvăluit jucătorului că nu va mai juca la FCSB, moment în care acesta a început să plângă.

„Țin minte, după un meci cu Dinamo, am ratat în minutul 5-6, am dat pe lângă bară și de acolo am înțeles că mi s-a tras. A doua zi, la antrenament, au venit MM și Dică și mi-au spus: `Bă, Gabi, nu te mai lasă Gigi să te antrenezi cu echipa!`. `Păi, cum așa?`. `Păi, nu știm!`. Te-am sunat pe tine (n.r.- pe Anamaria Prodan), apoi am plecat la Palat.

Reclamă

Când am ajuns, l-am sunat pe Luțu. Îmi zice: `Bă, nebunule, nu primește pe nimeni!`. `Bă, te rog eu frumos, trebuie să vorbesc cu el`. M-a primit, bineînțeles, și l-am întrebat ce se întâmplă, că nu credeam niciodată că voi fi în situația asta, că mai ratez sau că nu joc bine un meci-două, e normal.

Și nea Gigi mi-a zis direct: `N-o să mai joci, tată!`. `Păi, de ce?`. `Că așa vreau eu!`. Mi-au dat lacrimile, plângeam în fața lui, nu puteam să cred că sunt în situația aia. Totul de la o fază, eu așa cred! Am reziliat. Mai aveam 6 luni de contract și atunci a apărut treaba cu Rubin Kazan. Am renunțat la cele 6 luni de salariu, puteam să stau, luam banii”, a declarat Gabi Enache, în podcast-ul Anamariei Prodan.

Motivul incredibil pentru care Gigi Becali a scos un jucător din prima echipă

Motivul incredibil pentru care Gigi Becali a scos un jucător din prima echipă. Este vorba de David Miculescu, cel care a marcat un gol de senzaţie în derby-ul câştigat de FCSB cu scorul de 3-0.

Reclamă 4 / 0/3

Gigi Becali a spus că David Miculescu nu va fi titular la FCSB pentru că a pierdut uşor o minge în derby-ul cu Universitatea Craiova. „A intrat David Miculescu și a pierdut o minge în tușă. L-a costat, nu mai joacă titular acum. La mine poți să pasezi greșit, dar cum face Olaru, să pasezi repede. Dacă stai şi dormi cu mingea la picior și ți-o fură adversarul, atunci eu gata…. La mine trebuie să ai viteză de joc. Dacă joci în viteză îmi ești prieten. Dacă dormi pe teren până vine baba cu colaci şi îi ia vârcolacii, gata, la revedere, la mine nu mai joci. Bagă baba colacii şi îi coace şi îi şi mănâncă. Poți să dai pasă la adversar, dar joacă în viteză! Dacă stai cu mingea la picior, să te întorci, nu merge așa. Cum făcea și Compagno„, a spus Gigi Becali.

Se salvează Dinamo de la retrogradare în acest sezon? Da Nu Vezi rezultatele Loading ... Loading ...