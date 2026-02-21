Cine este favorită în derby-ul Rapid - Dinamo? Răspunsul dat de Adrian Mutu - Antena Sport

Rapid – Dinamo București este cel mai așteptat meci al rundei din Liga 1. „Câinii” vor să își ia revanșa în duelul de pe Arena Națională și să continue forma excelentă din ultimele etape.
Adrian Mutu a făcut o analiză asupra derby-ului de sâmbătă seară și a transmis ce echipă este favorită dintre cele două. De asemenea, „Briliantul” a vorbit și despre lupta la play-off.
Adrian Mutu și-a ales favorita din Rapid – Dinamo! Verdict sumbru pentru FCSB
Rapid – Dinamo este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Liga 1, iar partida de pe Arena Națională este așteptată cu nerăbdare de către suporteri, dar și de către Adrian Mutu.
Fost jucător al „câinilor”, Mutu a pregătit-o pe Rapid în calitate de antrenor și a venit cu un verdict în ceea ce privește derby-ul programat sâmbătă seară, de la 20:30.
„Rapid – Dinamo e un derby, nu cred că este o favorită clară în acest meci. Poate ar avea un plus de 10% Dinamo, însă e un meci echilibrat. Putem spune că Dinamo e favorită prin prisma rezultatelor pe care le-a avut, dar și a jocului frumos din ultimul timp.
Cred că ar fi un scenariu groaznic pentru Rapid, inimaginabil, să nu prindă play-off-ul. Matematic este posibil, însă practic este foarte greu. Ar trebui să fie multe echipe cu același număr de puncte.
Eu zic că primele trei echipe sunt deja în play-off. Etapa aceasta sunt niște meciuri incredibile pentru lupta la play-off, locurile 4, 5 și 6. CFR a făcut pași importanți în ultimele etape, față de FCSB care e în întârziere și cred că are șanse mari să rateze play-off-ul”.
Adrian Mutu: „Ar fi o bombă ca FCSB să joace în play-out”
„Sunt mici șansele ca FCSB să fie în play-off. Procentele spun totul, nu au nici 30% șanse să pătrundă. Ar fi o bombă ca FCSB să joace în play-out. Eu cred că Universitatea Cluj, CFR Cluj și FCSB vor intra în play-off. Sunt multe urmăritoare, însă singura echipă care poate câștiga trei din trei este FCSB.
FC Argeș a avut ghinion cu acea decizie. Am văzut că Radu Petrescu a fost suspendat 12 etape. Nu îi încălzește pe nimic pe piteșteni că a fost suspendat Petrescu, a rămas înfrângerea. Ar fi ajutat și un punct, erau acolo sus. Nu e ușor pentru FC Argeș, e păcat, pentru că au avut un sezon extraordinar.
FC Argeș are două victorii la îndemână. Teoretic, pe lângă meciul cu Dinamo, celelalte două le poate câștiga. E greu și cu Farul, nu e ușor. E o echipă care se transformă, nu și-a găsit încă o constanță.
Eu cred că FCSB va intra pe ultima sută în play-off. Ar fi ceva incredibil să nu intre. Dacă FCSB nu ar intra în play-off, anul acesta va fi interesant și play-out-ul. Ar fi rușinos să nu intre”, a concluzionat Adrian Mutu, potrivit fanatik.ro.
