Cine este favorită în derby-ul Rapid - Dinamo? Răspunsul dat de Adrian Mutu - Antena Sport

Rapid – Dinamo București este cel mai așteptat meci al rundei din Liga 1. „Câinii” vor să își ia revanșa în duelul de pe Arena Națională și să continue forma excelentă din ultimele etape.

Adrian Mutu a făcut o analiză asupra derby-ului de sâmbătă seară și a transmis ce echipă este favorită dintre cele două. De asemenea, „Briliantul” a vorbit și despre lupta la play-off.

Adrian Mutu și-a ales favorita din Rapid – Dinamo! Verdict sumbru pentru FCSB

Rapid – Dinamo este capul de afiș al etapei cu numărul 28 din Liga 1, iar partida de pe Arena Națională este așteptată cu nerăbdare de către suporteri, dar și de către Adrian Mutu.

Fost jucător al „câinilor”, Mutu a pregătit-o pe Rapid în calitate de antrenor și a venit cu un verdict în ceea ce privește derby-ul programat sâmbătă seară, de la 20:30.

„Rapid – Dinamo e un derby, nu cred că este o favorită clară în acest meci. Poate ar avea un plus de 10% Dinamo, însă e un meci echilibrat. Putem spune că Dinamo e favorită prin prisma rezultatelor pe care le-a avut, dar și a jocului frumos din ultimul timp.