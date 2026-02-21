„Ce e asta?” Adrian Mutu a răbufnit, după ultimele controverse din Liga 1: „Nu mai înțeleg VAR-ul” - Antena Sport

Închide meniul
„Ce e asta?” Adrian Mutu a răbufnit, după ultimele controverse din Liga 1: „Nu mai înțeleg VAR-ul”

Viviana Moraru Publicat: 21 februarie 2026, 9:08

Adrian Mutu a oferit o reacție categorică, după ultimele controverse de arbitraj din Liga 1. Fostul internațional a amintit de gafa lui Radu Petrescu, din Petrolul – FC Argeș 2-1, pe care nu și-a putut-o explica.  

Arbitrul a primit o suspendare de 12 etape, după ce le-a anulat inexplicabil un gol celor de la FC Argeș, pe finalul partidei, la scorul de 1-1. 

Adrian Mutu, ferm după controversele de arbitraj din Liga 1 

Adrian Mutu a declarat că o greșeală precum cea comisă de Radu Petrescu nu ar trebui să existe în arbitraj. „Briliantul” a mai transmis că nu mai înțelege nici sistemul de arbitraj video, privind momentele în care poate interveni sau nu. 

„Am înțeles că el a vrut să repare o greșeală cu o altă greșeală. Să echilibreze lucrurile în teren și a comis două greșeli la rând.

E o situație incredibilă, că iese gol, e un moment important și nu te poți duce la VAR. Nu ar trebui să existe în fotbal decizie cum a luat Petrescu. Adică nu am dat acolo și dau dincolo. A sărit din lac în puț. Ce e asta? 

Eu nu înțeleg VAR-ul ăsta când intervine și când nu intervine. Ori avem cea mai proastă tehnologie care există și asta ar trebui să dea de gândit FRF!”, a declarat Adrian Mutu, conform fanatik.ro. 

