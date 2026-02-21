Reacții categorice, după clipul controversat postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid: „Dublu înțeles” - Antena Sport

Au apărut reacții ferme, după clipul controversat postat de Dinamo, cu o zi înaintea derby-ului cu Rapid. Cele două mari rivale se vor duela azi, pe Arena Națională, de la ora 20:30.
Dinamo a postat un videoclip realizat cu inteligența artificială care a dat naștere mai multor discuții în spațiul public. În videoclip este surprins un câine roșu, care adulmecă o pană, pe Arena Națională. Ulterior, acesta devine agitat și începe să latre.
Reacții împărțite, după clipul controversat postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid
Ilie Dumitrescu a declarat că astfel de clipuri video ar trebui evitate înaintea unui derby, ținând cont că pot fi interpretate greșit. Și Ionel Dănciulescu a fost de aceeași părere, fiind convins că postarea lui Dinamo poate avea dublu-sens.
„Cum să mi se pară? Asta e, ce să faci? Vultur sau ce era ăla? Eu nu sunt în măsură. Sunt de la vreo comisie să dau un verdict? Poate-mi spui tu despre ce era vorba. Eu încerc să nu inflamez și mai mult situația. Clubul putea să evite așa ceva”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro.
„Depinde. Pana respectivă e de vultur, nu? Depinde cum interpretezi. Cel mai bine ar fi ca lucrurile de genul asta să fie evitate. O chestie cu dublu înțeles…”, a spus și Ionel Dănciulescu, conform sursei citate anterior.
Dinamo poate urca provizoriu pe primul loc, în cazul unei victorii cu Rapid. De cealaltă parte, giuleștenii țintesc victoria pentru a-i egala pe „câini” în clasament.
