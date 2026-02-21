Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Reacții categorice, după clipul controversat postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid: „Dublu înțeles” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Reacții categorice, după clipul controversat postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid: „Dublu înțeles”

Reacții categorice, după clipul controversat postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid: „Dublu înțeles”

Viviana Moraru Publicat: 21 februarie 2026, 8:22

Comentarii
Reacții categorice, după clipul controversat postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid: Dublu înțeles”

Clipul video postat de Dinamo, înaintea derby-ului cu Rapid/ Facebook Dinamo

Au apărut reacții ferme, după clipul controversat postat de Dinamo, cu o zi înaintea derby-ului cu Rapid. Cele două mari rivale se vor duela azi, pe Arena Națională, de la ora 20:30. 

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Dinamo a postat un videoclip realizat cu inteligența artificială care a dat naștere mai multor discuții în spațiul public. În videoclip este surprins un câine roșu, care adulmecă o pană, pe Arena Națională. Ulterior, acesta devine agitat și începe să latre. 

Reacții împărțite, după clipul controversat postat de Dinamo înaintea derby-ului cu Rapid 

Ilie Dumitrescu a declarat că astfel de clipuri video ar trebui evitate înaintea unui derby, ținând cont că pot fi interpretate greșit. Și Ionel Dănciulescu a fost de aceeași părere, fiind convins că postarea lui Dinamo poate avea dublu-sens.  

„Cum să mi se pară? Asta e, ce să faci? Vultur sau ce era ăla? Eu nu sunt în măsură. Sunt de la vreo comisie să dau un verdict? Poate-mi spui tu despre ce era vorba. Eu încerc să nu inflamez și mai mult situația. Clubul putea să evite așa ceva”, a declarat Ilie Dumitrescu, conform digisport.ro. 

„Depinde. Pana respectivă e de vultur, nu? Depinde cum interpretezi. Cel mai bine ar fi ca lucrurile de genul asta să fie evitate. O chestie cu dublu înțeles…”, a spus și Ionel Dănciulescu, conform sursei citate anterior.  

Reclamă
Reclamă

Dinamo poate urca provizoriu pe primul loc, în cazul unei victorii cu Rapid. De cealaltă parte, giuleștenii țintesc victoria pentru a-i egala pe „câini” în clasament.  

Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"Mesajul sfâşietor al lui Eric Dane pentru fiicele sale: "Am încercat. M-am poticnit uneori, dar am încercat"
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Se va califica Inter în optimile Ligii Campionilor, după 1-3 în tur cu Bodo/Glimt?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Observator
Crimă sângeroasă la Botoşani. Tată a şase copii, urmărit ca un animal şi ucis cu un bidon metalic de un amic
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
Fanatik.ro
Singurul meci vândut de Dinamo înainte de Revoluție! Dezvăluiri incendiare: “Au fost depistați trei colegi”
12:38
CFR Cluj – Petrolul LIVE TEXT (18:00). Daniel Pancu vrea să își consolideze locul în play-off. Echipele probabile
12:27
BREAKING NEWSMircea Lucescu rămâne pe bancă și va conduce naționala României la barajul cu Turcia! Anunțul făcut de selecționer
12:14
Rapid – Dinamo, sub semnul întrebării? Anunțul făcut de LPF: „Se va întrerupe meciul”
11:54
VIDEO„Chiar am fost martori la asta?” Cel mai „nebun” autogol văzut pe terenul de fotbal. Ce s-a putut întâmpla
11:46
Rapid – Dinamo, în pericol să fie amânat! Ninsoarea dă mari bătăi de cap: „Se fac eforturi mari să se joace”
11:29
Benfica – AFS și Moreirense – Sporting LIVE VIDEO (20:00). Programul etapei din Liga Portugal
Vezi toate știrile
1 Rezultatul istoric al Juliei Sauter, făcut zob în România: “Cea mai mare umilință pentru sportul românesc” 2 Ilie Dumitrescu a anunţat cine este selecţionerul care stă pe banca României cu Turcia: “100%” 3 Revenire importantă în echipa lui Filipe Coelho, înainte de Unirea Slobozia – Universitatea Craiova 4 Julia Sauter le-a dezvăluit celor de la Golden Skate realitatea cruntă, la 15 ani după ce a ales România 5 Valeriu Iftime: “În prostia mea credeam la titlu!” Face praf un jucător: “Parcă a băut două sticle de whiskey” 6 Răzvan Burleanu are concurenţă! Un nou candidat la şefia FRF: “Foarte multe probleme”. Ce îi reproşează actualului preşedinte
Citește și
Cele mai citite
Ce suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCACe suspendare uriașă a primit Radu Petrescu, după gafa din Petrolul – FC Argeș 2-1. Decizia luată de CCA
Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!Prima victimă după Universitatea Craiova. Gigi Becali îl scoate din echipă!
UTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădeniiUTA l-a vândut pe Valentin Costache. Echipa cu care s-a înțeles jucătorul și suma pe care o vor încasa arădenii
Petrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntăPetrecere la Dinamo: Florentin Petre s-a căsătorit pentru a treia oară. Zeljko Kopic şi jucătorii nu au lipsit de la nuntă