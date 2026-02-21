Rapid - Dinamo LIVE TEXT (20:30). Derby cu „scântei” pe Arena Națională. Echipele probabile - Antena Sport

Rapid – Dinamo București este capul de afiș al rundei cu numărul 28 din Liga, iar partida de pe Arena Națională este transmisă în format LIVE TEXT pe as.ro și în aplicația Antena Sport.

Cele două formații sunt despărțite în clasament de trei puncte și ambele încearcă să o prindă din urmă pe Universitatea Craiova, care s-a instalat de mai multe etape în fruntea Ligii 1.

Rapid – Dinamo LIVE TEXT (20:30)

Dinamo vrea revanșa după ce s-a întâmplat în tur pe Arena Națională, iar echipa antrenată de Zeljko Kopic este gata să dea totul pentru a-și răpune rivala în fața propriilor suporteri.

Și la Rapid este presiune mare, mai ales după seria de rezultate din ultima perioadă, cumulată și cu eliminarea din grupele Cupei României. Dan Șucu le-a făcut o vizită jucătorilor la ultimul antrenament și a ales să discute cu aceștia în ideea de a-i motiva pentru marele meci.

Echipele probabile:

Rapid: Aioani – Manea, Pașcanu, Ciobotariu, Borza – Grameni, Keita, Christensen – Dobre, Paraschiv, Petrila. Antrenor: Costel Gâlcă

Costel Gâlcă, în gardă înaintea meciului cu Dinamo

„E un meci important pentru noi mai ales că venim după o perioadă mai puțin bună. Dacă nu greșesc, nu am câștigat acasă de la meciul cu Metaloglobus și trebuie să arătăm atitudine. Trebuie să avem din nou acel echilibru defensiv pe care l-am avut înainte de meciul cu Farul.