Jucătorul care şi-a anunţat plecarea, după FCSB - Dinamo 3-1: "Meciul cu U Cluj va fi ultimul" - Antena Sport

„Nu pot fi fericit pentru ce am făcut (n.r. pentru golul marcat). Acesta nu este Dinamo, îmi cer scuze fanilor. Nu este ok. Nu există scuză pentru prima repriză. Dacă aș avea o cheie să deschid cutia neagră pentru ceea ce s-a întâmplat în prima repriză, aș face-o.

E un derby pentru fani, chiar dacă nu sunt român, înțeleg ce înseamnă un derby. Mi-a plăcut foarte mult aici. Voi termina contractul. Meciul cu U Cluj va fi ultimul. Pentru mine nu este ușor. Am de asemenea visuri, vreau să-i mulțumesc lui Dinamo pentru ceea ce mi-a oferit”, a declarat Astrit Selmani, conform digisport.ro, după FCSB – Dinamo 3-1.

Zeljko Kopic a tras un semnal de alarmă, după FCSB – Dinamo 3-1

Zeljko Kopic a fost extrem de nemulţumit de modul în care jucătorii lui Dinamo s-au prezentat în prima repriză a derby-ului cu FCSB. Liderul din Liga 1 s-a impus cu 3-1 şi a făcut un pas uriaş către un nou titlu.

„Cred că e normal. Trebuia să reacţionăm, deoarece nu a fost un nivel bun în prima repriză. Am avut probleme în prima repriză şi cu CFR Cluj, şi cu Craiova. Nu a fost bine, de la minut la minut am avut mai puţină energie, iar FCSB a fost mai bună, ceea ce e normal. Am vorbit la pauză şi le-am spus că nu acesta este nivelul, că nu aşa ar trebui să se prezinte clubul. În a doua repriză am început să ne facem jocul, am marcat. Pot fi satisfăcut de reacţia echipei în repriza a doua. Atunci când nu faci lucruri bune, e important să reacţionezi cum trebuie.