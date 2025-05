Zeljko Kopic a tras un semnal de alarmă, după FCSB - Dinamo 3-1: "Nu aşa ar trebui să se prezinte clubul" - Antena Sport

Zeljko Kopic a fost extrem de nemulţumit de modul în care jucătorii lui Dinamo s-au prezentat în prima repriză a derby-ului cu FCSB. Liderul din Liga 1 s-a impus cu 3-1 şi a făcut un pas uriaş către un nou titlu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

După primele 45 de minute, FCSB conducea cu 3-0, singurul gol al „câinilor” fiind marcat în repriza secundă. Selmani a înscris din penalty, iar pe antrenorul croat a apreciat modul în care jucătorii săi au reacţionat după discursul de la pauză, din vestiar.

Zeljko Kopic, după FCSB – Dinamo 3-1: „De la minut la minut am avut mai puţină energie”

Kopic a recunoscut superioritatea celor de la FCSB, dar a tras un semnal de alarmă, după ce Dinamo a început slab şi partidele cu CFR Cluj şi Universitatea Craiova. Cu toate acestea, el a subliniat şi problemele de efectiv cu care se confruntă:

„Cred că e normal. Trebuia să reacţionăm, deoarece nu a fost un nivel bun în prima repriză. Am avut probleme în prima repriză şi cu CFR Cluj, şi cu Craiova. Nu a fost bine, de la minut la minut am avut mai puţină energie, iar FCSB a fost mai bună, ceea ce e normal. Am vorbit la pauză şi le-am spus că nu acesta este nivelul, că nu aşa ar trebui să se prezinte clubul. În a doua repriză am început să ne facem jocul, am marcat. Pot fi satisfăcut de reacţia echipei în repriza a doua. Atunci când nu faci lucruri bune, e important să reacţionezi cum trebuie.

E important de înţeles că plătim preţul accidentărilor, că avem puţini jucători la antrenamente. Boateng a jucat după mult timp. Mărginean nu a mai putut continua în repriza a doua, dar în repriza a doua, de pe margine, am simţit că putem marca şi al doilea gol”, a declarat Zeljko Kopic, la digisport.ro.