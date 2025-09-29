Jucătorul căruia Gigi Becali i-a dat bani să plece a deschis scorul în derby-ul U Cluj - CFR Cluj! - Antena Sport

Damjan Djokovic (35 de ani) a deschis scorul în minutul 9 al derby-ului Clujului, dintre U şi CFR. Este al doilea gol al sezonului pentru croat, care a mai marcat chiar în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2. Mai are şi un assist în acest început de campionat.

În ianuarie 2024, Gigi Becali îi plătea lui Djokovic 70.000 de euro pentru a renunţa la contractul pe care îl avea cu FCSB. Croatul a semnat imediat cu Rapid ca jucător liber de contract.

Damjan Djokovic a deschis scorul în derby-ul U Cluj – CFR Cluj

În vara lui 2024, Djokovic ajungea la CFR Cluj, tot liber de contract. Şi Dan Şucu i-a plătit bani lui Djokovic pentru ca acesta să renunţe la contractul cu Rapidul, circa 100.000 de euro.

Damjan Djokovic este cotat în prezent la 200.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Cea mai ridicată cotă a croatului a fost de 2.2 milioane de euro, atinsă în decembrie 2019.

De-a lungul carierei, Djokovic a mai trecut pe la Cesena, Livorno, Rijeka, Rizespor sau Al-Raed. La Rizespor şi la Al-Raed Damjan Djokovic a fost antrenat de Marius Şumudică.