Jucătorul căruia Gigi Becali i-a dat bani să plece a deschis scorul în derby-ul U Cluj - CFR Cluj! - Antena Sport

Jucătorul căruia Gigi Becali i-a dat bani să plece a deschis scorul în derby-ul U Cluj – CFR Cluj!

Publicat: 29 septembrie 2025, 21:39

Damjan Djokovic / Profimedia Images

Damjan Djokovic (35 de ani) a deschis scorul în minutul 9 al derby-ului Clujului, dintre U şi CFR. Este al doilea gol al sezonului pentru croat, care a mai marcat chiar în derby-ul CFR Cluj – FCSB 2-2. Mai are şi un assist în acest început de campionat.

În ianuarie 2024, Gigi Becali îi plătea lui Djokovic 70.000 de euro pentru a renunţa la contractul pe care îl avea cu FCSB. Croatul a semnat imediat cu Rapid ca jucător liber de contract.

În vara lui 2024, Djokovic ajungea la CFR Cluj, tot liber de contract. Şi Dan Şucu i-a plătit bani lui Djokovic pentru ca acesta să renunţe la contractul cu Rapidul, circa 100.000 de euro.

Damjan Djokovic este cotat în prezent la 200.000 de euro de către site-ul de specialitate transfermarkt.com. Cea mai ridicată cotă a croatului a fost de 2.2 milioane de euro, atinsă în decembrie 2019.

De-a lungul carierei, Djokovic a mai trecut pe la Cesena, Livorno, Rijeka, Rizespor sau Al-Raed. La Rizespor şi la Al-Raed Damjan Djokovic a fost antrenat de Marius Şumudică.

Şumudică îl lăuda pe Djokovic atunci când se discuta despre venirea lui Djokovic la Rapid.

Djokovic ar fi cea mai bună mutare pentru Rapid. Este peste toți mijlocașii centrali pe care îi are Rapid. Ei au suferit în zona centrală. Este un jucător cu talie, care ține la tăvăleală. Mă refer și la presiunea publicului. I-am explicat că l-aș fi luat la Gaziantep, dar nu pot”, declara Şumudică despre Djokovic.

