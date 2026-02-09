Jucătorul crescut de FCSB care a semnat cu Steaua! Anunţul e oficial - Antena Sport

Robert Popescu, mijlocaşul de 22 de ani crescut de FCSB, a semnat cu Steaua. Anunţul oficial a fost făcut de FC Argeş, echipa de care ţine jucătorul cotat la 150.000 de euro.

Piteştenii au anunţat că Popescu va fi împrumutat la echipa din Liga 2 până la finalul acestui sezon. Asta după ce a fost crescut de clubul deţinut de Gigi Becali până în vara lui 2022, când ajungea la Voluntari.

Robert Popescu a semnat cu Steaua

”Clubul FC Argeș și Steaua București au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului Robert Popescu.

Mijlocașul nostru va evolua în Ghencea până la finalul acestui sezon. Îi dorim mult succes și evoluții cât mai bune în tricoul roș-albastru”, e mesajul postat pe Facebook de FC Argeş.