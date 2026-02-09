Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Jucătorul crescut de FCSB care a semnat cu Steaua! Anunţul e oficial - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Jucătorul crescut de FCSB care a semnat cu Steaua! Anunţul e oficial

Jucătorul crescut de FCSB care a semnat cu Steaua! Anunţul e oficial

Dan Roșu Publicat: 9 februarie 2026, 20:24

Comentarii
Jucătorul crescut de FCSB care a semnat cu Steaua! Anunţul e oficial

Robert Popescu, în timpul unui meci - Sport Pictures

Robert Popescu, mijlocaşul de 22 de ani crescut de FCSB, a semnat cu Steaua. Anunţul oficial a fost făcut de FC Argeş, echipa de care ţine jucătorul cotat la 150.000 de euro.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Piteştenii au anunţat că Popescu va fi împrumutat la echipa din Liga 2 până la finalul acestui sezon. Asta după ce a fost crescut de clubul deţinut de Gigi Becali până în vara lui 2022, când ajungea la Voluntari.

Robert Popescu a semnat cu Steaua

”Clubul FC Argeș și Steaua București au ajuns la un acord privind împrumutul jucătorului Robert Popescu.

Mijlocașul nostru va evolua în Ghencea până la finalul acestui sezon. Îi dorim mult succes și evoluții cât mai bune în tricoul roș-albastru”, e mesajul postat pe Facebook de FC Argeş.

Reclamă
Reclamă

În acest sezon, Robert Popescu a adunat 3 meciuri pentru FC Argeş, două în Liga 1 şi unul în Cupa României, fără să îşi treacă în cont realizări notabile.

De-a lungul carierei, Robert Popescu a trecut pe la FCSB, Voluntari, Hermannstadt şi FC Argeş, înainte de a semna acum cu Steaua. În carieră, el a marcat 6 goluri.

Liga 2 se va relua pe 19 februarie, iar în acel weekend Steaua va evolua în deplasare cu FC Voluntari, atunci când Popescu ar putea debuta pentru militari.

Bărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imaginiBărbat din Vâlcea, amendat cu peste 13.000 de lei după ce a postat un video pe TikTok. Ce apărea în imagini
Reclamă
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Ar trebui dat afară Cristiano Bergodi de la U Cluj, după comportamentul grosolan de la finalul meciului cu CFR Cluj?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Observator
Românii ar putea renunţa la creditul bancar, în primele două săptămâni
Oleksandr Romanchuk, imaginea serii înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. Cum a fost surprins ucraineanul pe Arena Națională. Foto
Fanatik.ro
Oleksandr Romanchuk, imaginea serii înainte de Dinamo – Universitatea Craiova. Cum a fost surprins ucraineanul pe Arena Națională. Foto
20:26
VideoJurnal AntenaSport | Mircea Lucescu a fost externat
20:25
FotoMcLaren și-a prezentat monopostul pentru sezonul 2026. Ce au spus Lando Norris și Oscar Piastri
20:11
Gigi Becali s-a răzgândit şi îi prelungeşte contractul jucătorului! Anunţul lui Mihai Stoica: “Sută la sută”
20:00
VIDEOShabab Al-Ahli – Al Hilal 0-0. Pas greșit pentru liderul regiunii de vest din Liga Campionilor Asiei
19:59
LIVE TEXTDinamo – Universitatea Craiova 0-0. Derby pentru primul loc în Liga 1
19:35
VideoN-au mai așteptat până la final! Momentul inedit petrecut la meciul lui Al Hilal din Liga Campionilor Asiei
Vezi toate știrile
1 “Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie 2 “Prostia nu are limite”. Daniel Pancu, făcut praf după ce a urlat la flash-interviu şi l-a criticat pe Bergodi 3 FCSB a bătut palma pentru transferul jucătorului în afară! Va încasa dublu față de cât a costat 4 Andrei Cordea s-a dus la Dan Nistor, chiar în timpul interviului dat după scandalul uriaş. Ce s-a întâmplat 5 Gigi Becali a anunțat transferul unui atacant la FCSB: „Ne-am înțeles. Să nu audă Șucu” 6 Ce a scris arbitrul Vidican despre Bergodi şi Cordea în raportul de meci, după scandalul uriaş de la CFR – U Cluj
Citește și
Cele mai citite
Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”Adrian Mihalcea i-a anunțat transferul la Universitatea Craiova, după Csikszereda – UTA 2-0: „A fost ultimul lui meci”
“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie“Îi reziliezi contractul!” N-a stat pe gânduri după ce a văzut cum Cristiano Bergodi a sărit la bătaie
A trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transferA trecut vizita medicală și a semnat cu FCSB! Toate detaliile despre transfer
Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”Salariu dublat pentru un titular de la FCSB, după victoria cu Botoșani. Anunțul lui Gigi Becali: „Asta e promisiunea”