Jucătorul de la CFR Cluj care a răbufnit după 1-1 cu Metaloglobus: "Nu am făcut nimic!" - Antena Sport

Jucătorul de la CFR Cluj care a răbufnit după 1-1 cu Metaloglobus: “Nu am făcut nimic!”

Alex Ioniță Publicat: 14 septembrie 2025, 8:23

Un jucător de la CFR Cluj a răbufnit după 1-1 cu Metaloglobus. Acesta a venit cu un mesaj și pentru fanii ardelenilor, după remiza din etapa a 9-a a Ligii 1.

Este vorba despre Meriton Korenica, jucător care a marcat din penalty în cadrul duelului. Totuși, acesta a ratat o altă lovitură de la 11 metri, în prelungirile primei reprize. Atacantul și-a cerut scuze pentru faptul că nu a marcat de la punctul cu var.

Meriton Korenica a răbufnit după Metaloglobus – CFR Cluj 1-1

De asemenea, kosovarul a spus că echipa sa trebuie să lupte mai mult în următoarele partide, având în vedere situațiadin clasament. Acesta a remarcat că, la meciul cu Metaloglobus, CFR Cluj nu și-a creat ocazii, fiind de părere că jucătorii trebuie să pregătească mai bine următoarea partidă.

Nu în ultimul rând, Korenica a transmis că CFR Cluj se poate lupta la titlu și în acest sezon, chiar dacă startul sezonului a fost unul dezastruos pentru echipa din Gruia.

“Vreau să le cer scuze fanilor. Dacă marcam din penalty, poate câștigam. Trebuie să luptăm mai mult, nu suntem într-o poziție bună. E un moment complicat pentru mine și pentru echipă. Dacă înscriam, poate câștigam. Nu e în regulă ce am făcut.

Am vrut să marchez, nu poate nimeni să spună altceva. Eu vreau să dau 100% în fiecare meci, asta e meseria mea. Mai aveam încă 45 de minute după penalty-ul ratat și nu am făcut nimic.

Trebuie să luptăm mai mult. Nu am avut ocazii, nu am făcut nimic. Trebuie să oferim mai mult. Nu e bună poziția în clasament, dar CFR se luptă mereu pentru titlu”, a spus Meriton Koreica.

Ardelenii se află pe locul 12 în Liga 1, cu doar 7 puncte obținute în 8 partide jucate. De menționat este faptul că CFR Cluj are cu un meci mai puțin jucat, având în vedere că și-a amânat duelul cu Csikszereda, care conta pentru etapa a 5-a. Duelul urmează să fie jucat în luna octombrie.

