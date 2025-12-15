Marius Şumudică a făcut praf un jucător de la FCSB: "Nu am văzut o asemenea lehamite de când mama m-a făcut" - Antena Sport

Marius Şumudică este dezamăgit de modul în care se prezintă Octavian Popescu. În meciul cu Feyenoord, fotbalistul de 22 de ani a fost titular, dar a fost înlocuit cu Mihai Toma la pauză, după o repriză modestă. Schimbarea s-a dovedit a fi inspirată, în condiţiile în care Toma a marcat golul al doilea al roş-albaştrilor.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Într-un dialog cu fostul antrenor al Rapidului, Mihai Stoica a recunoscut că este nemulţumit de mai mulţi jucători din lotul FCSB-ului şi consideră că aceştia au luat-o pe un drum greşit. Cu toate acestea, el nu a vrut să dezvăluie ce jucători au o atitudine neportivită.

Marius Şumudică l-a criticat pe Octavian Popescu de faţă cu Mihai Stoica: “Ăsta e adevărul”

“Sunt nemulțumit de anumiți jucători. Cred că au luat-o pe un drum greșit, dar e problema lor. Să nu cumva să creadă cineva că dacă se prezintă cu lehamite la anumite meciuri va fi lăsat liber. Nu critic jucătorii în public niciodată, nu vreau să dau nume”, a declarat Mihai Stoica, la fanatik.ro.

Marius Şumudică nu s-a ferit însă să îl pună la zid pe Octavian Popescu pentru atitudinea sa din meciul cu Feyenoord şi l-a lăudat pe Toma pentru modul în care a intrat pe teren într-un meci european, la doar 18 ani:

“M-am uitat la atitudinea lui Toma în momentul în care intră și la atitudinea lui Octavian Popescu în momentul în care intră, indiferent că vii de pe bancă sau nu. E diferență de la cer la pământ. Toma și-a dat viața pe teren. A demonstrat tuturor că își merită locul, dar nu pentru că este under.