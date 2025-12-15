Închide meniul
Ruben Amorim le-a dat replica legendelor lui Manchester United, după ultimele critici: "Nu au toate informaţiile" - Antena Sport

Home | Fotbal | Premier League | Ruben Amorim le-a dat replica legendelor lui Manchester United, după ultimele critici: “Nu au toate informaţiile”

Ruben Amorim le-a dat replica legendelor lui Manchester United, după ultimele critici: “Nu au toate informaţiile”

Publicat: 15 decembrie 2025, 11:06

Ruben Amorim le-a dat replica legendelor lui Manchester United, după ultimele critici: Nu au toate informaţiile

Ruben Amorim / Profimedia

Antrenorul echipei Manchester United, Ruben Amorim, a acceptat criticile adresate lui de foştii jucători ai clubului din Premier League, dar a subliniat că formaţia sa este judecată fără a se avea „toate informaţiile”, informează Reuters.

United ocupă locul opt în clasament şi are doar două victorii în ultimele şase meciuri, fostul mijlocaş Paul Scholes afirmând săptămâna trecută că Amorim nu este omul potrivit pentru a conduce clubul, deoarece nu îl înţelege.

Ruben Amorim i-a răspuns lui Paul Scholes: “Este greu să îşi vadă clubul în această situaţie”

Întrebat despre aceste comentarii, Amorim a declarat reporterilor: „Este vorba despre victorie – problema este că nu câştigăm. Dacă aş câştiga, aş putea merge la meciuri călare, aş ajunge acolo, aş juca cu doar doi fundaşi şi totul ar fi în regulă”, a adăugat el, vorbind înaintea meciului de luni din campionat cu Bournemouth.

„Problema este că, în calitate de antrenor, nu fac suficient de bine şi ăsta este, de asemenea, un fapt. Deci asta este singura problemă. Eu, ca antrenor al Manchester United, nu obţin rezultate satisfăcătoare. Ar trebui să avem mai multe puncte, mai ales în acest sezon. Aşa că accept asta, în mod natural. Uneori, ei (foştii jucători) nu au toate informaţiile şi privesc Manchester United prin prisma standardelor pe care le-au cunoscut aici. Câştigând mereu. Aşa că le este greu să-şi vadă clubul în această situaţie.”

Scholes a criticat, de asemenea, modul în care Amorim l-a tratat pe Kobbie Mainoo, absolvent al academiei United, care a jucat pentru Anglia în finala Euro 2024 şi a marcat în victoria United din finala Cupei FA împotriva Manchester City în acel an.

Ruben Amorim: “Vreau doar ca jucătorii mei să fie fericiţi”

Mainoo, în vârstă de 20 de ani, a jucat de 10 ori ca rezervă, iar singura sa titularizare din acest sezon a avut loc în august, când United a fost eliminată din Cupa Ligii la penalty-uri de Grimsby Town, echipă din liga a patra.

Amorim a declarat că ar fi bucuros dacă Mainoo ar cere să fie împrumutat în perioada de transferuri din ianuarie, adăugând: „Nu voi spune ce îi voi spune lui Kobbie, dar voi fi foarte încântat dacă Kobbie va veni să discute cu mine despre asta. Vreau doar ca jucătorii mei să fie fericiţi şi înţeleg că fiecare individ are propriile sale obiective.

Frustrarea (oricărui jucător) nu ajută pe nimeni. Dar, din nou, accentul este pus pe (Bournemouth) şi vom vedea dacă se va întâmpla asta. Am avut câteva conversaţii cu el, mai ales anul trecut, şi cu alţi jucători, dar despre acest subiect, nu, nu am vorbit cu el. Sunt complet deschis (la discuţii).”

