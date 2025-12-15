Şansă pentru Horaţiu Moldovan? Real Oviedo şi-a demis antrenorul - Antena Sport

Clubul spaniol de fotbal Real Oviedo l-a demis, duminică, pe antrenorul Luis Carrion, la câteva ore după eşecul de la Sevilla FC (0-4) şi caută acum al treilea tehnician de la startul sezonului, scrie EFE.

Luis Carrion şi-a început al doilea sezon ca antrenor al lui Real Oviedo, penultima clasată, la mijlocul lunii octombrie şi de atunci echipa a avut un bilanţ de patru înfrângeri şi patru remize, cu doar un gol marcat în cele opt meciuri.

Horaţiu Moldovan a rămas fără antrenor! Real Oviedo l-a demis pe Luis Carrion

Oviedo, la care portarul Horaţiu Moldovan a fost rezervă neutilizată la jocul cu Sevilla, a anunţat într-un comunicat despărţirea cu efect imediat de Carrion şi stafful lui, care i-au luat locul lui Veljko Paunovic, demis pe 9 octombrie.

”Nu am fost competitivi astăzi (duminică, n. red.) şi a fost un meci ruşinos. Tot ce putem face este să ne cerem scuze”, a spus Carrion în conferinţa de presă de la stadionul ”Ramon Sanchez-Pizjuan”, la câteva minute după înfrângerea cu Sevilla.

În Cupa Spaniei, Oviedo a fost eliminată din primul tur de Ourense, echipă din liga a treia.