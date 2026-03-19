Jucătorul de la Dinamo a surprins pe toată lumea după înfrângerea cu Universitatea Craiova: “Putem să câştigăm campionatul”

Dinamo a pierdut meciul cu Universitatea Craiova, scor 0-1, din etapa a doua a play-off-ului Ligii 1, şi a ajuns la 5 înfrângeri consecutive în Liga 1. Echipa lui Zeljko Kopic trece în continuare printr-o perioadă complicată, dar moralul jucătorilor pare unul ridicat.

Asta dacă ne luăm după declaraţia lui Ianis Talbă, tânărul de 19 ani al celor de la Dinamo, care a rămas extrem de încrezător în şansele “câinilor” la titlu, chiar dacă se află la 7 puncte în spatele liderului Universitatea Craiova, după primele două etape din play-off.

Ianis Tarbă nu şi-a pierdut speranţa în Dinamo: “Cred că suntem cea mai bună echipă din play-off”

Tarbă e convins că Dinamo este cea mai bună echipă din play-off şi crede în continuare în şansele echipei sale la titlu:

“Nu am fost foarte agresivi în ultima treime, cred că meritam un rezultat mult mai bun, dar asta e. E frustrant, vă dați seama. Ne-a lipsit golul. Asta e. Noi vrem să fim cea mai bună versiune a noastră și știm că dacă vom fi, putem să câștigăm și campionatul.

Avem o pasă mai proastă, dar va fi bine. Cred că suntem cea mai bună echipă din play-off, jucăm cel mai bun fotbal, dar rezultatele din ultimul timp nu ne ajută.