Jucătorul de la FCSB pe care Gigi Becali vrea să încaseze o avere şi-a dezvăluit secretul: "Asta mă ajută foarte mult" - Antena Sport

Este foarte mult o pregătire mentală, lucrez foarte mult pe această parte şi asta mă ajută foarte mult să pun foarte multe lucruri în practică, să muncesc şi mai mult, şi să am încredere în mine. Am început în sezonul când eram la Clinceni şi ne-am salvat de la retrogradare, atunci am început să lucrez şi de atunci continui pe acest drum.

Este un mental coach cu care lucrez, cu el am lucrat de la început. Voiam să fiu pregătit din toate punctele de vedere. (n.r. s-a inspirat din afară) Am văzut că se lucrează şi în afară, când am început pe drumul ăsta ştiam că nu o să am rezultate imediat.

(n.r.- de la cine se inspiră) Un jucător la care ma uitam foarte mult era Busquets, îmi placea foarte mult, iar în acest moment la Rodri de la Manchester City”, a declarat Adrian Şut pentru orangesport.ro.

Gigi Becali stabilise că Adrian Şut costă 5 milioane de euro!

După ce s-a vehiculat în presă că mai multe echipe erau interesate de Adrian Şut şi Darius Olaru, Gigi Becali a spus cât costă cei doi mijlocaşi de la FCSB.

”Au fost întrebări despre Șut, am zis cinci milioane. Au fost întrebări despre Olaru, am zis opt milioane. N-am mai primit răspuns, poate li s-a părut prea mult, dar nu e nicio problemă.

Pe mine mă interesează Liga Campionilor. De ce? Ca să demonstrez ca data trecută. Am zis că o să jucăm cu Real Madrid, că se poate. Vă spun iar Liga Campionilor, apoi la revedere”, a spus Gigi Becali la digisport.ro. Adrian Şut a atacat arbitrajul, după Farul – FCSB 0-1: „Pe nedrept!” Ce a spus despre derby-ul cu Universitatea Craiova Adrian Şut a atacat arbitrajul, după Farul – FCSB 0-1. Mijlocaşul a transmis că „roş-albaştrii” au avut un gol anulat pe nedrept, atunci când Florinel Coman a marcat, însă centralul a anulat reuşita şi a decis să-i acorde cartonaş galben lui Octavian Popescu, pentru simulare. FCSB are un avans şapte puncte în fruntea campionatului, după victoria la limită obţinută pe terenul celor de la Farul. Adrian Şut, în minutul 82, a marcat unicul gol al partidei şi a „salvat-o” pe FCSB. Adrian Şut i-a mulţumit lui Florinel Coman pentru pasa perfectă pe care i-a dat-o la faza golului. Acesta a avut doar cuvinte de laudă şi pentru Ştefan Târnovanu, cel care a salvat-o pe FCSB în mai multe momente. De asemenea, Şut a oferit declaraţii şi despre derby-ul din etapa următoare cu Universitatea Craiova, mărturisind că duelul va fi unul foarte dificil. „A fost o partidă dificilă, obiectivul a fost să luăm cele trei puncte. Comi (n.r. Florinel Coman) a executat excelent, doar a trebui să pun capul. A fost când trebuia, pentru a lua cele trei puncte. În primul rând, ştim că Târnovanu e un portar foarte bun, ştiam că ne putem baza pe el. Am avut un gol anulat pe nedrept, nu mi se pare simulare la Tavi, trebuia să continue faza. Mi-a dat galben că m-am dus acolo şi am întrebat de ce a dat simulare. Va fi un meci frumos, Craiova e o echipă bună, ştiam că se puteau bate la campionat. L-am încurajat, mulţi am trecut prin acest moment, trebuie să ridice capul. Luăm fiecare meci în parte şi la final să ne bucurăm”, a declarat Adrian Şut, conform digisport.ro. Reclamă

FCSB – Universitatea Craiova se joacă în această seară, de la ora 20:30. Meciul se dispută pe Arena Naţională şi e în format LIVE TEXT pe AS.ro.

