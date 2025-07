Jucătorul refuzat de Gigi Becali a fost prezentat oficial! Va fi rivalul celor de la FCSB în lupta pentru titlu - Antena Sport

Gigi Becali l-a vrut, în primă instanţă, pe Andrei Cordea la FCSB, dar s-a răzgândit repede. Rămas liber de contract după experienţa din Arabia Saudită, mijlocaşul dreapta tocmai a fost prezentat oficial la rivala campioanei. CFR Cluj l-a acontat pe jucător şi urmează să-l folosească imediat.

Gigi Becali nu l-a vrut pe Andrei Cordea, dar mijlocaşul dreapta şi-a găsit imediat echipă. Tocmai a fost prezentat oficial de către cei de la CFR Cluj.

Andrei Cordea a semnat cu CFR Cluj

Fostul jucător al echipei lui Gigi Becali a fost acontat de rivala CFR Cluj. Formaţia din Gruia a anunţat transferul lui Andrei Cordea, jucător care a fost legitimat până acum la Al-Tai, grupare din eşalonul secund al Arabiei Saudite.

“Suntem bucuroşi să vă anunţăm că, începând de astăzi, Andrei Cordea este noul nostru jucător. Îi urăm bun venit în Gruia şi mult succes în tricoul vişiniu”, a anunțat CFR Cluj pe site-ul oficial.

Cordea va îmbrăca tricoul cu numărul 24 şi are obiective importante la echipa din Gruia. Vrea să câştige titlul şi să se califice în grupele Europa League. “Am fost fericit să aflu de interesul CFR-ului, încă de acum 2 luni când am rămas liber de contract, cei din club m-au contactat pentru a veni la Cluj şi uite că acum am reuşit să vin unde am fost dorit cel mai mult. Am venit cu gânduri bune la CFR Cluj, vreau să ajut echipa prin calităţile mele, să pun şi alţi jucători în valoare şi să ne îndeplinim toate obiectivele propuse.