Juri Cisotti, reacţie fermă după ce a marcat în CFR Cluj - FCSB 2-2: "Nu avantajează pe nimeni" - Antena Sport

Juri Cisotti a oferit o reacţie fermă, după ce a marcat în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat cu scorul de 2-2. Mijlocaşul a transmis că rezultatul nu avantajează nicio echipă, ţinând cont că ambele formaţii se află în subsolul clasamentului.

Atât CFR Cluj, cât şi FCSB au 6 puncte. Clujenii au însă un meci în minus disputat faţă de campioană, ţinând cont că şi-au amânat o etapă de Liga 1.

Juri Cisotti, reacţie fermă după ce a marcat în CFR Cluj – FCSB 2-2

Cisotti a marcat golul egalizator în minutul 87. El a subliniat că după pauza echipelor naţionale, FCSB va reveni la forma maximă.

“A fost un meci greu, ambele echipe nu au un clasament bun. Am meritat egalul, în repriza a doua chiar şi victoria. Din păcate, doar egal. Am avut ocazii în prima repriză, trebuia să marcăm. Dar aşa e în fotbal, mergem la Bucureşti cu un punct. Nu vorbesc niciodată de arbitraj, nu iese niciun cuvânt despre arbitraj. Nu vreau să comentez.

Cred că nu avantajează pe nimeni, în special după repriza a doua, am meritat mai mult victoria. Avem pauză şi ne vom antrena bine, după vom reveni la 100%”, a declarat Juri Cisotti, conform digisport.ro, după CFR Cluj – FCSB 2-2.