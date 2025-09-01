Juri Cisotti, reacţie fermă după ce a marcat în CFR Cluj - FCSB 2-2: "Nu avantajează pe nimeni" - Antena Sport

Închide meniul
Juri Cisotti, reacţie fermă după ce a marcat în CFR Cluj – FCSB 2-2: “Nu avantajează pe nimeni”

Publicat: 1 septembrie 2025, 0:25

Juri Cisotti, reacţie fermă după ce a marcat în CFR Cluj – FCSB 2-2: Nu avantajează pe nimeni

Juri Cisotti, în CFR Cluj - FCSB 2-2/ Sport Pictures

Juri Cisotti a oferit o reacţie fermă, după ce a marcat în duelul dintre CFR Cluj şi FCSB, încheiat cu scorul de 2-2. Mijlocaşul a transmis că rezultatul nu avantajează nicio echipă, ţinând cont că ambele formaţii se află în subsolul clasamentului.

Atât CFR Cluj, cât şi FCSB au 6 puncte. Clujenii au însă un meci în minus disputat faţă de campioană, ţinând cont că şi-au amânat o etapă de Liga 1.

Juri Cisotti, reacţie fermă după ce a marcat în CFR Cluj – FCSB 2-2

Cisotti a marcat golul egalizator în minutul 87. El a subliniat că după pauza echipelor naţionale, FCSB va reveni la forma maximă.

“A fost un meci greu, ambele echipe nu au un clasament bun. Am meritat egalul, în repriza a doua chiar şi victoria. Din păcate, doar egal. Am avut ocazii în prima repriză, trebuia să marcăm. Dar aşa e în fotbal, mergem la Bucureşti cu un punct. Nu vorbesc niciodată de arbitraj, nu iese niciun cuvânt despre arbitraj. Nu vreau să comentez.

Cred că nu avantajează pe nimeni, în special după repriza a doua, am meritat mai mult victoria. Avem pauză şi ne vom antrena bine, după vom reveni la 100%”, a declarat Juri Cisotti, conform digisport.ro, după CFR Cluj – FCSB 2-2.

Ștefan Târnovanu a făcut praf arbitrajul din CFR – FCSB 2-2

Ștefan Târnovanu a oferit prima reacție după CFR Cluj – FCSB 2-2. Portarul campioanei a venit cu un atac la adresa arbitrajului, la interviul de la finalul partidei.

„Ce să mai zic? Vine direct mingea pe frunte lui Emerllahu, după în a doua repriză am controlat jocul, nu cred că au fost ocazii mari pt ei.

Să ne ierte Dumnzeu, penalty clar, după mai zice lumea de ce să ne supărăm… După să zicem că noi suntem slabi, da nu există să nu dai ce există. E penalty şi nu vezi. Foarte ciudat arbitrajul. Nu există aşa ceva!

Foarte dubios, îmi pun multe semne de întrebare. Suntem foarte departe de primul loc, dar campionatul e lung. E bine că avem o pauză şi sper să legăm victorii”, a spus Ștefan Târnovanu, la primasport.ro.

