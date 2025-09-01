"Să mă ierte Dumnezeu" Ștefan Târnovanu a făcut praf arbitrajul din CFR - FCSB 2-2: "Penalty clar!" - Antena Sport

Închide meniul
"Să mă ierte Dumnezeu" Ștefan Târnovanu a făcut praf arbitrajul din CFR – FCSB 2-2: "Penalty clar!"

Alex Ioniță Publicat: 1 septembrie 2025, 0:08

Ștefan Târnovanu a oferit prima reacție după CFR Cluj – FCSB 2-2. Portarul campioanei a venit cu un atac la adresa arbitrajului, la interviul de la finalul partidei.

Jucătorii de la FCSB au protestat vehement în anumite faze ale partidei. Ștefan Târnovanu este de părere că echipa sa trebuia să mai beneficieze de o lovitură de la 11 metri, în cadrul partidei din Gruia.

Ștefan Târnovanu a făcut praf arbitrajul! Mesaj dur după CFR Cluj – FCSB 2-2

La interviu, Ștefan Târnovanu a criticat arbitrajul lui Sebastian Colțescu. Acesta a transmis că, în opinia sa, deciziile luate de oficialii delegați la CFR – FCSB au fost „ciudate”.

De asemenea, Ștefan Târnovanu a ținut să precizeze și faptul că CFR Cluj nu a avut multe ocazii, la duelul din etapa a 8-a.

„Ce să mai zic? Vine direct mingea pe frunte lui Emerllahu, după în a doua repriză am controlat jocul, nu cred că au fost ocazii mari pt ei.

Să ne ierte Dumnzeu, penalty clar, după mai zice lumea de ce să ne supărăm… După să zicem că noi suntem slabi, da nu există să nu dai ce există. E penalty şi nu vezi. Foarte ciudat arbitrajul. Nu există aşa ceva!

Foarte dubios, îmi pun multe semne de întrebare. Suntem foarte departe de primul loc, dar campionatul e lung. E bine că avem o pauză şi sper să legăm victorii”, a spus Ștefan Târnovanu, la primasport.ro.

Gigi Becali a anunţat un transfer de urgenţă la FCSB, după meciul cu CFR Cluj

Gigi Becali a dezvăluit că principalul obiectiv pe piaţa transferurilor la FCSB este un fundaş central. Asta după ce Vlad Chiricheş nu va mai juca, iar Mihai Popescu a avut evoluţii oscilante.

Ţinând cont că Joyskim Dawa va reveni abia la finalul acestui an, Becali le-a dat temă celor din club să ia un fundaş central până pe 8 septembrie, atunci când se termină perioada de mercato din România.

“Le dau temă, neapărat un fundaş central să ia. De Thiam mi-a plăcut. Noi l-am schimbat că aşa făcusem planul, să intre Bîrligea, dar Thiam mi-a plăcut”, a spus Becali, citat de digisport.ro.

În acest moment, FCSB se bazează pe trei fundaşi centrali, Ngezana, Popescu şi Graovac.

