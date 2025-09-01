"Să mă ierte Dumnezeu" Ștefan Târnovanu a făcut praf arbitrajul din CFR - FCSB 2-2: "Penalty clar!" - Antena Sport

Ștefan Târnovanu a oferit prima reacție după CFR Cluj – FCSB 2-2. Portarul campioanei a venit cu un atac la adresa arbitrajului, la interviul de la finalul partidei.

Jucătorii de la FCSB au protestat vehement în anumite faze ale partidei. Ștefan Târnovanu este de părere că echipa sa trebuia să mai beneficieze de o lovitură de la 11 metri, în cadrul partidei din Gruia.

Ștefan Târnovanu a făcut praf arbitrajul! Mesaj dur după CFR Cluj – FCSB 2-2

La interviu, Ștefan Târnovanu a criticat arbitrajul lui Sebastian Colțescu. Acesta a transmis că, în opinia sa, deciziile luate de oficialii delegați la CFR – FCSB au fost „ciudate”.

De asemenea, Ștefan Târnovanu a ținut să precizeze și faptul că CFR Cluj nu a avut multe ocazii, la duelul din etapa a 8-a.

„Ce să mai zic? Vine direct mingea pe frunte lui Emerllahu, după în a doua repriză am controlat jocul, nu cred că au fost ocazii mari pt ei.