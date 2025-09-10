Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Lamine Yamal, subiect de comparație pentru un nou transfer din Liga 1: "La calități ne asemănăm" - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Lamine Yamal, subiect de comparație pentru un nou transfer din Liga 1: “La calități ne asemănăm”

Lamine Yamal, subiect de comparație pentru un nou transfer din Liga 1: “La calități ne asemănăm”

Andrei Nicolae Publicat: 10 septembrie 2025, 18:05

Comentarii
Lamine Yamal, subiect de comparație pentru un nou transfer din Liga 1: La calități ne asemănăm

Lamine Yamal, înainte de un meci / Profimedia

Adrian Mazilu, cel mai nou transfer al lui Dinamo din perioada de mercato recent încheiată, a vorbit într-un interviu despre aprecierea sa față de Lamine Yamal, superstarul de 18 ani al Barcelonei. În plus, fotbalistul adus de la Brighton de “câinii roșii” pe 400.000 de euro a ținut să se compare cu jucătorul care este unul dintre marii favoriți la Balonul de Aur din acest an.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Transferat din Premier League, Mazilu va mai avea de așteptat până să debuteze în tricoul alb-roșu, fiind în momentul de față în recuperare.

Adrian Mazilu: “La calități ne asemănăm”

Adrian Mazilu a decis să revină în fotbalul românesc și să semneze cu Dinamo, după ce în ultimul an și jumătate a fost legitimat la echipa Under-21 a lui Brighton și la Vittese Arnhem. De când s-a întors în Liga 1, fotbalistul de bandă a început să acorde interviuri pentru presă, iar într-unul dintre cele mai recente a vorbit despre asemănarea dintre el și Lamine Yamal, superstarul de 18 ani de pe Camp Nou.

Îl urmăresc și îmi place foarte mult de Lamine Yamal. Chit că este puțin mai mic de înălțime, dar la calități ne asemănăm. Îl urmăresc și cred că am ce să învăț de la el. Chit că este copil, la fotbal nu mai contează vârsta“, a declarat Mazilu, potrivit digisport.ro.

Cotat la 200 de milioane de euro, Yamal este unul dintre cei mai buni jucători la momentul actual. La doar 18 ani, fotbalistul Barcelonei a cucerit următoarele trofee:

Reclamă
Reclamă
  • EURO 2024
  • Două titluri de campion
  • O Cupă a Spaniei
  • O Supercupă a Spaniei
Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Pe ce loc va termina România în Grupa H?
Loading ... Loading ...
Citește și:
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
Observator
Cele mai căutate joburi din România. Peste 34.000 de locuri de muncă disponibile la nivel naţional
Câți bani trebuie să găsească Guvernul în anii următori pentru a plăti pensiile românilor. Gaura uriașă din bugetul asigurărilor sociale
Fanatik.ro
Câți bani trebuie să găsească Guvernul în anii următori pentru a plăti pensiile românilor. Gaura uriașă din bugetul asigurărilor sociale
18:02
Mircea Lucescu a confirmat întâlnirea cu FRF pentru viitorul lui! Ce a spus de varianta Gică Hagi selecţioner
17:36
VideoAntenaSport Update. Cele mai tari ştiri ale zilei de 10 septembrie
17:35
CFR Cluj a transferat un portar cu zeci de meciuri în Liga 1! Anunțul oficial: “Bine ai venit!”
17:30
“Ne-am înţeles” Marius Şumudică şi-a anunţat revenirea pe banca tehnică! Unde va antrena
17:26
Zinedine Zidane, din ce în ce mai aproape să revină în antrenorat. Unde e mare favorit să ajungă
17:25
Ricardo Grigore a semnat! Unde va juca fundașul trecut pe la Dinamo
Vezi toate știrile
1 “Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2! 2 Cipru – România 2-2. Tricolorii, rezultat ruşinos după ce au condus cu 2-0! Barajul rămâne şansa pentru Mondial 3 Gigi Becali a anunţat care e antrenorul care ar trebui să preia România în locul lui Mircea Lucescu: “E cel mai bun” 4 FotoDan Alexa şi Gabi Tamaş au uimit pe toată lumea de la Asia Express! Ce au făcut începând chiar din primul episod 5 Impresarul lui Alin Fică a răbufnit, după transferul ratat la Rapid: “Nu pot s-o las aşa, se face tam-tam” 6 Gigi Becali s-a răzgândit şi a luat o decizie surprinzătoare! Ce se întâmplă cu Vlad Chiricheş la FCSB
Citește și
Cele mai citite
La 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia luiLa 61 de ani, Miodrag Belodedici a anunţat că s-a căsătorit! Cum arată soţia lui
“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!“Mereu e Mitriţă de vină” Fostul jucător al Universităţii Craiova a răbufnit după Cipru – România 2-2!
Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”Presa din Turcia a reacționat, după ce Ianis Hagi și-a găsit echipă: „Una dintre cele mai impresionante mutări”
Dinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko KopicDinamo s-a reorientat, după ce nu l-a putut transfera pe Matei Ilie. Noua ţintă a lui Zeljko Kopic