Lamine Yamal, subiect de comparație pentru un nou transfer din Liga 1: "La calități ne asemănăm" - Antena Sport

Adrian Mazilu, cel mai nou transfer al lui Dinamo din perioada de mercato recent încheiată, a vorbit într-un interviu despre aprecierea sa față de Lamine Yamal, superstarul de 18 ani al Barcelonei. În plus, fotbalistul adus de la Brighton de “câinii roșii” pe 400.000 de euro a ținut să se compare cu jucătorul care este unul dintre marii favoriți la Balonul de Aur din acest an.

Transferat din Premier League, Mazilu va mai avea de așteptat până să debuteze în tricoul alb-roșu, fiind în momentul de față în recuperare.

Adrian Mazilu: “La calități ne asemănăm”

Adrian Mazilu a decis să revină în fotbalul românesc și să semneze cu Dinamo, după ce în ultimul an și jumătate a fost legitimat la echipa Under-21 a lui Brighton și la Vittese Arnhem. De când s-a întors în Liga 1, fotbalistul de bandă a început să acorde interviuri pentru presă, iar într-unul dintre cele mai recente a vorbit despre asemănarea dintre el și Lamine Yamal, superstarul de 18 ani de pe Camp Nou.

“Îl urmăresc și îmi place foarte mult de Lamine Yamal. Chit că este puțin mai mic de înălțime, dar la calități ne asemănăm. Îl urmăresc și cred că am ce să învăț de la el. Chit că este copil, la fotbal nu mai contează vârsta“, a declarat Mazilu, potrivit digisport.ro.

Cotat la 200 de milioane de euro, Yamal este unul dintre cei mai buni jucători la momentul actual. La doar 18 ani, fotbalistul Barcelonei a cucerit următoarele trofee: