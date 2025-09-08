Andrei Nicolescu a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: "Ne-am propus să nu forţăm" - Antena Sport

Închide meniul
Andrei Nicolescu a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo: “Ne-am propus să nu forţăm”

Publicat: 8 septembrie 2025, 8:43

Adrian Mazilu a semnat cu Dinamo/ 48TV

Andrei Nicolescu a anunţat când poate debuta Adrian Mazilu la Dinamo. Preşedintele “câinilor” a dezvăluit că tânărul mijlocaş mai are de aşteptat până să prindă primele minute în tricoul alb-roşilor.

Adrian Mazilu s-a întors în fotbalul românesc în această vară, după ce Dinamo a plătit suma de 400.000 de euro pentru a-l transfera de la Brighton.

Andrei Nicolescu a transmis însă că Adrian Mazilu nu poate fi folosit imediat de Zeljko Kopic. Jucătorul de 19 ani va intra în programul echipei peste o lună, oficialul “câinilor” dezvăluind că acesta va ajuta formaţia din Ştefan cel Mare abia în a doua parte a sezonului.

“Estimarea iniţială este că poate reintra în programul echipei într-o lună. După aceea, recuperarea poate dura mai mult sau mai puţin, în funcţie de cât de repede se adaptează.

E o teorie – când te accidentezi şi stai o perioadă, de obicei îţi trebuie cam acelaşi timp să revii la forma de dinainte. Sper să nu fie cazul la el. Oricum, ne-am propus de la început să nu forţăm. Vrem să-l facem apt şi să ne ajute în a doua parte a sezonului”, a declarat Andrei Nicolescu, conform primasport.ro.

Mazilu a decis să își relanseze cariera și a acceptat oferta celor de la Dinamo. Jucătorul de 19 ani, cotat la 1 milion de euro potrivit site-ului de specialitate Transfermarkt, a semnat un contract valabil până în 2029 cu echipa antrenată de Zeljko Kopic. În ianuarie 2024, Gică Hagi îl ceda pe jucător la Brighton, în schimbul sumei de 3 milioane de euro.

