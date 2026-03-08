Laurenţiu Reghecampf, la FCSB! E primul pe lista lui Gigi Becali. Avantajele lui Reghe - Antena Sport

Laurenţiu Reghecampf (50 de ani) este primul antrenor de pe lista lui Gigi Becali la FCSB, după ce Elias Charalambous şi-a anunţat demisia, în urma eşecului cu Universitatea Cluj, din ultima etapă a sezonului regulat.

Dintre toţi antrenorii pe care Gigi Becali i-a avut la echipa roş-albastră, Reghe a fost printre cei mai de succes, alături evident de Cosmin Olăroiu. Mai mult, acesta şi ştie cum să lucreze cu latifundiarul.

Laurenţiu Reghecampf, dorit de Gigi Becali la FCSB

Becali vrea să îl readucă la FCSB cât mai repede pe Reghecampf, susţine fanatik.ro. Rămâne de văzut cum ar putea acesta să rezilieze contractul cu Al Hilal Omdurman, liderul din Rwanda şi echipă calificată în sferturile de finală din Champions League.

Alte două avantaje pe care le-ar mai avea Laurenţiu Reghecampf la FCSB sunt relaţia bună cu fanii din Peluza Nord, dar şi cu jucătorii din vestiar.

Altfel, variantele de rezervă ale lui Gigi Becali sunt Toni Petrea şi Leo Grozavu.