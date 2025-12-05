Daniel Pancu s-a pronunțat în scandalul dintre Louis Munteanu și Neluțu Varga: "Nu ne ajută" - Antena Sport

Închide meniul
Daniel Pancu s-a pronunțat în scandalul dintre Louis Munteanu și Neluțu Varga: “Nu ne ajută”

Andrei Nicolae Publicat: 5 decembrie 2025, 17:04

Daniel Pancu, în timpul unui meci / Sport Pictures

Daniel Pancu, antrenorul de la CFR Cluj, a venit cu o primă reacție după schimbul de replici de la distanță între Louis Munteanu și Neluțu Varga, petrecut după remiza din Cupa României cu Metaloglobus. La finalul meciului, atacantul și-a făcut praf propria echipă și a vorbit și despre transferul ratat în vară, iar patronul i-a sugerat să își vadă de joc.

În contextul acestui scandal apărut subit, Pancu a oferit o reacție surprinzătoare și a mărturisit că el este mulțumit de Louis Munteanu, făcând abastracție de declarațiile sale. Fostul selecționer al naționalei Under-21 a mai declarat că el nu cunoaște detalii legate de posibila plecare a atacantului din vară.

Verdictul lui Daniel Pancu după scandalul apărut la CFR

Singurul lucru pe care l-a menționat Pancu legat de conflictul propriu-zis a fost că situația în mod cert nu avantajează nici clubul și nici pe Louis Munteanu. Ulterior, antrenorul din Gruia a continuat cu laudele la adresa fotbalistului pe care l-a pregătit și vara trecută la Campionatul European de tineret.

Aici e problema lui, eu nu voi răspunde, eu sunt mulțumit de atitudinea lui, și de la antrenamente, și din jocuri, sunt mulțumit de Louis. Nici nu știu situația lui, asta spune el, eu nu știu. Nu stăpânesc detalii, nu știu dacă a avut sau nu oferte.

Nu, eu discuții am despre fotbal întotdeauna cu jucătorii. Ce declară, răspund ei, fiecare cu personalitatea lui. Eu credeam că a uitat, nu ne ajută nici pe noi, nici pe el, dacă revenim mereu la trecut.

Eu sunt antrenor de fotbal, dacă voi fi manager, voi răspunde și la asta. E problema clubului. De când l-am cunoscut, tot ce pot să spun de Louis Munteanu este că e un jucător foarte rar. Mai departe, clubul știe foarte bine ce are de făcut.

E un jucător rar, rar. Se comportă foarte ok, nu s-a mai accidentat, s-a antrenat în fiecare zi“, a spus Daniel Pancu despre Munteanu, potrivit digisport.ro.

În acest sezon, Munteanu nu s-a apropiat momentan de ritmul pe care l-a afișat în stagiunea trecută, reușind doar 2 goluri în 19 partide, la care a adăugat șase pase decisive.

