7 conducători din Liga 1 au semnat o petiție ajunsă la Nicușor Dan: "NU rusificării sportului românesc" - Antena Sport

“Legea Novak”, care prevede obligativitatea utilizării a 40% sportivi români de către cluburile din România, continuă să creeze rumoare. După ce modificările aduse legii au fost aprobate în Camera Deputaților, Mihai Rotaru, Dan Șucu, Mihai Stoica sau Andrei Nicolescu au semnat o petiție prin care i se cere președintelui Nicușor Dan să nu promulge legea și să o trimită la reexaminare către Curtea Constituțională.

Nu mai puțin de șapte conducători de cluburi din Liga 1 au decis să ia măsuri după ce “legea Novak” a trecut de votul Camerei Deputaților. Aceștia s-au alăturat inițiativei fostului ministru al sportului, Ionuț Stroe, politician care respinge vehement ideea ca echipele să fie obligate să folosească un anumit număr de români.

Ce figurează în petiția semnată de conducătorii din România

Stroe a observat că între legea care poate fi adoptată în România și cea din Rusia ar exista anumite asemănări și a tras o concluzie clară: “Vreau să sprijinim sportivii români să crească în valoare. Dar nu vreau să o facem cu metode greșite, cu o lege care lovește în valoarea echipelor sportive românești – copiată din Rusia.

Poziția mea este fermă: NU rusificării sportului românesc. DA sportului românesc european, deschis, competitiv și corect“, a precizat fostul ministru, citat de gsp.ro.

Pentru a oferi mai multă legitimitate petiției pe care i-a trimis-o lui Nicușor Dan, Stroe a adunat semnături de la nu mai puțin de șapte oficiali din România, majoritatea dintre ei de la cluburi de renume din fotbalul româneasc. Cei șapte conducători care au acceptat să dea cu subsemnatul sunt Mihai Rotaru, Dan Șucu, Mihai Stoica, Valeriu Iftime, Iuliu Mureșan, Cristian Munteanu și Andrei Nicolescu.