Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească - Antena Sport

Costel Gâlcă îşi pregăteşte lista de transferuri la Rapid, pentru perioada de mercato de iarnă care se apropie. Antrenorul liderului Ligii 1 vrea să primească întăriri pentru a doua parte a sezonului, astfel că le-a cerut un nou transfer lui Dan Şucu şi Victor Angelescu.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Până în acest moment, Costel Gâlcă îşi dorea să i se aducă în lot un mijlocaş ofensiv şi un atacant, însă a pus pe lista de transferuri şi un portar.

Costel Gâlcă vrea un nou portar la Rapid

Conform gsp.ro, Costel Gâlcă îşi doreşte un portar experimentat în lotul său de la Rapid. Antrenorul giuleştenilor le-a comunicat oficialilor din Giuleşti dorinţa sa, iar aceştia caută soluţii.

Mauro Pederzoli, directorul sportiv de la Rapid, a aflat de cerinţa lui Costel Gâlcă, oficialul de la Rapid aflându-se în Italia în această perioadă, pentru a căuta variante pentru echipa din Giuleşti.

Sursa citată anterior mai menţionează faptul că cererea lui Costel Gâlcă nu este una urgentă, giuleştenii fiind conştienţi de faptul că le va fi dificil să găsească un portar cu experienţă, care să ofere siguranţă porţii echipei de sub Grant.