Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească - Antena Sport

Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească

Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească

Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească

Viviana Moraru Publicat: 5 decembrie 2025, 17:09

Ce transfer le-a cerut Costel Gâlcă şefilor de la Rapid. Postul pe care vrea să-l întărească

Costel Gâlcă, la Rapid/ Sport Pictures

Costel Gâlcă îşi pregăteşte lista de transferuri la Rapid, pentru perioada de mercato de iarnă care se apropie. Antrenorul liderului Ligii 1 vrea să primească întăriri pentru a doua parte a sezonului, astfel că le-a cerut un nou transfer lui Dan Şucu şi Victor Angelescu.

Până în acest moment, Costel Gâlcă îşi dorea să i se aducă în lot un mijlocaş ofensiv şi un atacant, însă a pus pe lista de transferuri şi un portar.

Costel Gâlcă vrea un nou portar la Rapid

Conform gsp.ro, Costel Gâlcă îşi doreşte un portar experimentat în lotul său de la Rapid. Antrenorul giuleştenilor le-a comunicat oficialilor din Giuleşti dorinţa sa, iar aceştia caută soluţii.

Mauro Pederzoli, directorul sportiv de la Rapid, a aflat de cerinţa lui Costel Gâlcă, oficialul de la Rapid aflându-se în Italia în această perioadă, pentru a căuta variante pentru echipa din Giuleşti.

Sursa citată anterior mai menţionează faptul că cererea lui Costel Gâlcă nu este una urgentă, giuleştenii fiind conştienţi de faptul că le va fi dificil să găsească un portar cu experienţă, care să ofere siguranţă porţii echipei de sub Grant.

Nu este pentru prima dată când Costel Gâlcă vrea să transfere un portar la Rapid, el având aceste discuţii şi după cantonamentul de vară al giuleştenilor. Antrenorul a mizat pe Franz Stolz la începutul stagiunii, iar ulterior l-a titularizat pe Marian Aioani.

Costel Gâlcă a luat decizia de a le cere oficialilor de la Rapid să transfere un nou portar deoarece a fost nemulţumit de evoluţiile lui Marian Aioani. Portarul de 26 de ani a gafat la meciul cu CFR Cluj, din urmă cu două runde, meci pierdut categoric de giuleşteni, scor 0-3.

Înainte de startul etapei a 19-a din Liga 1, Rapid e lider, cu 38 de puncte, având două puncte avans faţă de ocupanta locului secund, Botoşani. Giuleştenii au a doua cea mai bună defensivă din campionat, cu doar 16 goluri primite, la egalitate cu Dinamo, botoşănenii fiind pe primul loc la acest capitol.

