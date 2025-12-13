Cristi Săpunaru i-a propus lui Valeriu Iftime un jucător de la Rapid! Reacţia patronului de la Botoşani: "Nu dau bani" - Antena Sport

Lui Valeriu Iftime i-a fost propus un jucător de la Rapid, la scurt timp după ce FC Botoşani a remizat la Mioveni, în meciul cu FC Argeş, scor 0-0. Cristi Săpunaru, fostul căpitan al giuleştenilor, a fost cel care a făcut sugestia.
Este vorba despre Antoine Baroan, jucător care a fost exclus din lot de Costel Gâlcă din cauza mai multor abateri disciplinare.
Cristi Săpunaru l-a propus pe Baroan la FC Botoşani! Iftime: “Eu cred că e un fotbalist bun”
Cristi Săpunaru i-a propus lui Iftime ca FC Botoşani să îl transfere pe Baroan, dar patronul moldovenilor a dezvăluit că nu vrea să dea bani pe acesta şi singura modalitate prin care poate ajunge la echipă este de a semna din postura de jucător liber de contract.
Mai mult, Iftime nu a vrut să comenteze prea mult pe acest subiect, deoarece a recunoscut că nu vrea să îi impună lui Leo Grozavu jucători şi vrea ca acesta să aibă mână liberă în privinţa transferurilor:
“E bun Baroan! Dacă ați spus acum, hai să-l luăm. Nu știu, nu transfer acum… Eu cred că e un fotbalist bun Baroan, așa cum îi place lui Leo. Dar, ca să-i spun eu lui Leo pe cine să luăm… Eu nu vreau să-mi depășesc limitele.
Nu suntem singurii care l-ar vrea pe Baroan, dar nu cred că-i dă drumul Rapid. (n.r. faceți transferuri și pe bani la Botoșani?) Depinde, pot face orice, și cu bani, și liberi, dar să merite. Pe Baroan nu dau bani”, a declarat Valeriu Iftime, la digisport.ro.
Antoine Baroan, în vârstă de 25 de ani, a semnat cu Rapid la începutul sezonului. Atacantul francez cotat la 800.000 de euro a bifat 15 meciuri pentru giuleşteni, reuşind să marcheze două goluri în meciul cu Botoşani, din tur.
Costel Gâlcă a declarat că Antoine Baroan nu a respectat anumite cerinţe, în timpul unui antrenament. Atacantul nu a fost la prima abatere, astfel că antrenorul giuleştenilor a decis să-l excludă definitiv din lotul echipei sale.
