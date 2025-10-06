Leo Grozavu surprinde, după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în Liga 1: „Nu se dă niciun premiu” - Antena Sport

FC Botoșani – UTA Arad a fost meciul care a închis etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Disputa a venit la pachet și cu o premieră în istoria clubului patronat de Valeriu Iftime, care a urcat pe primul loc în clasament.

Victoria cu scorul de 2-1 în fața arădenilor a fost adusă de golurile marcate de Mitrov, care a punctat din lovitură de la 11 metri și Sebastian Mailat, care a păcălit portarul advers cu un șut din afara careului.

Leo Grozavu, discurs superb la adresa jucătorilor

Leo Grozavu nu a făcut petrecere după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în clasament, asta deși echipa sa are cel mai bun atac și cel mai bun golaveraj din competiția internă.

Antrenorul moldovenilor a avut un discurs motivator la adresa jucătorilor săi și le-a transmis că mai au de muncit până în momentul în care vor putea face pasul către o echipă mai bună.

”Pentru moral e foarte bine, dar pentru locul 1 după 12 etape nu se dă niciun premiu! Sigur, suntem într-un moment foarte bun și e meritul în totalitate al băieților. Astăzi, pe un teren foarte, foarte dificil, au arătat caracter și s-au luptat pentru fiecare minge.