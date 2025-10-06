Leo Grozavu surprinde, după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în Liga 1: „Nu se dă niciun premiu” - Antena Sport

FC Botoșani – UTA Arad a fost meciul care a închis etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Disputa a venit la pachet și cu o premieră în istoria clubului patronat de Valeriu Iftime, care a urcat pe primul loc în clasament.
Victoria cu scorul de 2-1 în fața arădenilor a fost adusă de golurile marcate de Mitrov, care a punctat din lovitură de la 11 metri și Sebastian Mailat, care a păcălit portarul advers cu un șut din afara careului.
Leo Grozavu, discurs superb la adresa jucătorilor
Leo Grozavu nu a făcut petrecere după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în clasament, asta deși echipa sa are cel mai bun atac și cel mai bun golaveraj din competiția internă.
Antrenorul moldovenilor a avut un discurs motivator la adresa jucătorilor săi și le-a transmis că mai au de muncit până în momentul în care vor putea face pasul către o echipă mai bună.
”Pentru moral e foarte bine, dar pentru locul 1 după 12 etape nu se dă niciun premiu! Sigur, suntem într-un moment foarte bun și e meritul în totalitate al băieților. Astăzi, pe un teren foarte, foarte dificil, au arătat caracter și s-au luptat pentru fiecare minge.
Îi felicit pe cei de la UTA și pe Adi Mihalcea pentru partida de astăzi. În condițiile unui teren foarte greu, cred că a fost un meci spectaculos. Felicitări băieților de aici din toată inima!”.
Leo Grozavu: „Să muncească în continuare și să nu cedeze”
„(n. r. despre convocările la națională) Nu e treaba mea, puterea și nici căderea să fac nominalizări sau să propun cuiva jucători (n.r. la echipa națională). Sunt atâția cu experiență în Federație care își asumă când fac selecțiile. Nu e treaba mea.
Mi-aș dori să avem jucători la echipa națională, pentru că și pentru jucători ar însemna foarte mult. Și eu când eram fotbalist asta mi-am dorit: să ajung la echipa națională. Sunt convins că și ei își doresc lucrul ăsta. Să muncească în continuare și să nu cedeze”.
Leo Grozavu: „Botoșani este o rampă de lansare”
„Pentru toți jucătorii de la FC Botoșani, în momentul de față, asta este o rampă de lansare. Joci bine la Botoșani, pleci la mai bine, sau pleci la un club mult mai titrat.
Ei trebuie să joace prima oară bine aici. Sunt convins că orice jucător care va primi o ofertă, la un moment dat va pleca. E foarte greu să îi mai ții când primesc oferte mai bune”, a declarat Leo Grozavu, potrivit digisport.ro.
- Cum arată clasamentul Ligii 1, după 12 etape! FC Botoşani, locul 1. Pe cât sunt Rapid, Craiova şi FCSB
- Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “E preparator fizic! Străinii se uită ca la nişte sălbatici”
- Valeriu Iftime jubilează după ce Botoșani a urcat pe locul 1: „Nimeni nu credea că vom ajunge aici”
- Sezon încheiat pentru fotbalistul Universității Craiova! Lovitură cumplită pentru Mirel Rădoi
- FC Botoșani – UTA Arad 2-1. Moldovenii urcă pe primul loc în clasament