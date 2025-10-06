Închide meniul
Antena
Meniu
LIVE
AS.ro Home

Leo Grozavu surprinde, după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în Liga 1: „Nu se dă niciun premiu” - Antena Sport

Home | Fotbal | Liga 1 | Leo Grozavu surprinde, după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în Liga 1: „Nu se dă niciun premiu”

Leo Grozavu surprinde, după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în Liga 1: „Nu se dă niciun premiu”

Daniel Işvanca Publicat: 6 octombrie 2025, 23:32

Comentarii
Leo Grozavu surprinde, după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în Liga 1: Nu se dă niciun premiu”

Leo Grozavu / SPORT PICTURES

FC Botoșani – UTA Arad a fost meciul care a închis etapa cu numărul 12 a Ligii 1. Disputa a venit la pachet și cu o premieră în istoria clubului patronat de Valeriu Iftime, care a urcat pe primul loc în clasament.

ARTICOLUL CONTINUĂ DUPĂ RECLAMĂ

Victoria cu scorul de 2-1 în fața arădenilor a fost adusă de golurile marcate de Mitrov, care a punctat din lovitură de la 11 metri și Sebastian Mailat, care a păcălit portarul advers cu un șut din afara careului.

Leo Grozavu, discurs superb la adresa jucătorilor

Leo Grozavu nu a făcut petrecere după ce FC Botoșani a urcat pe primul loc în clasament, asta deși echipa sa are cel mai bun atac și cel mai bun golaveraj din competiția internă.

Antrenorul moldovenilor a avut un discurs motivator la adresa jucătorilor săi și le-a transmis că mai au de muncit până în momentul în care vor putea face pasul către o echipă mai bună.

”Pentru moral e foarte bine, dar pentru locul 1 după 12 etape nu se dă niciun premiu! Sigur, suntem într-un moment foarte bun și e meritul în totalitate al băieților. Astăzi, pe un teren foarte, foarte dificil, au arătat caracter și s-au luptat pentru fiecare minge.

Reclamă
Reclamă

Îi felicit pe cei de la UTA și pe Adi Mihalcea pentru partida de astăzi. În condițiile unui teren foarte greu, cred că a fost un meci spectaculos. Felicitări băieților de aici din toată inima!”.

Leo Grozavu: „Să muncească în continuare și să nu cedeze”

„(n. r. despre convocările la națională) Nu e treaba mea, puterea și nici căderea să fac nominalizări sau să propun cuiva jucători (n.r. la echipa națională). Sunt atâția cu experiență în Federație care își asumă când fac selecțiile. Nu e treaba mea.

Mi-aș dori să avem jucători la echipa națională, pentru că și pentru jucători ar însemna foarte mult. Și eu când eram fotbalist asta mi-am dorit: să ajung la echipa națională. Sunt convins că și ei își doresc lucrul ăsta. Să muncească în continuare și să nu cedeze”.

Vieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să pleceVieţile infractorilor români în Marea Britanie. Fură, nu fac închisoare şi primesc bani ca să plece
Reclamă

Leo Grozavu: „Botoșani este o rampă de lansare”

„Pentru toți jucătorii de la FC Botoșani, în momentul de față, asta este o rampă de lansare. Joci bine la Botoșani, pleci la mai bine, sau pleci la un club mult mai titrat.

Ei trebuie să joace prima oară bine aici. Sunt convins că orice jucător care va primi o ofertă, la un moment dat va pleca. E foarte greu să îi mai ții când primesc oferte mai bune”, a declarat Leo Grozavu, potrivit digisport.ro.

Înapoi la Homepage
Comentarii


Reclamă
Recomandări

Cine va fi golgheterul Champions League în sezonul 2025-2026?

Vezi rezultatele

Loading ... Loading ...
Citește și:
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Observator
Concedieri la Guvern şi tăieri salariale la cei care au protestat. "Se cred angajaţi pe viaţă"
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
Fanatik.ro
Iubita lui Sorin Oprescu, cu un venit lunar de peste 20.000 de lei, a cerut scutire de la plata taxei judiciare. Ce s-a întâmplat cu vila de 600.000 de euro din Primăverii
23:32
Cum arată clasamentul Ligii 1, după 12 etape! FC Botoşani, locul 1. Pe cât sunt Rapid, Craiova şi FCSB
23:05
Valeriu Iftime i-a atacat pe Gigi Becali şi Elias Charalambous: “E preparator fizic! Străinii se uită ca la nişte sălbatici”
22:59
Valeriu Iftime jubilează după ce Botoșani a urcat pe locul 1: „Nimeni nu credea că vom ajunge aici”
22:38
UPDATESezon încheiat pentru fotbalistul Universității Craiova! Lovitură cumplită pentru Mirel Rădoi
22:25
FC Botoșani – UTA Arad 2-1. Moldovenii urcă pe primul loc în clasament
22:23
Naționala se și refuză! Motivul incredibil pentru care jucătorul a decis să spună ”NU” convocării
Vezi toate știrile
1 Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor 2 Cei doi jucători făcuţi praf de Gigi Becali după ce FCSB a învins-o pe Universitatea Craiova în derby! 3 Gigi Becali, cucerit de un fotbalist de la FCSB: “Avem un jucător de pe altă planetă” 4 Rapid vrea un jucător de la o rivală din Liga 1, după ce a urcat pe primul loc. Anunţul lui Victor Angelescu 5 “Revine Florinel Coman la FCSB?” Anunţul lui Gigi Becali, după ce “Mbappe” a fost prezent la FCSB – Universitatea Craiova 1-0 6 “Suntem legaţi”. Sorin Cârţu, discurs furibund după ce Universitatea Craiova a pierdut cu FCSB: “E incredibil, nu mai înţeleg!”
Citește și
Cele mai citite
“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul“Te faci că nu mă cunoşti?” Dialogul dintre Ionel Ganea şi oamenii legii! Fostul fotbalist a pierdut procesul
Ioan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilorIoan Ovidiu Sabău pleacă de la U Cluj. Antrenorul favorit să-i ia locul pe banca clujenilor
A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”A început nebunia la Napoli! Kevin De Bruyne a aruncat vorbe grele când a fost înlocuit. Conte: “Şi-a ales persoana greşită”
După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”După ce a jucat cu Universitatea Craiova şi FCSB, preşedintele de la Oţelul a ales: “Clar, e mai puternică”