Valeriu Iftime jubilează după ce Botoșani a urcat pe locul 1: „Nimeni nu credea că vom ajunge aici” - Antena Sport

FC Botoșani a scris istorie și a urcat în premieră pe primul loc în clasamentul Ligii 1. Formația antrenată de Leo Grozavu s-a impus cu scorul de 2-1 în fața celor de la UTA Arad, la capătul unui meci spectaculos, desfășurat pe un teren greu.
Valeriu Iftime, finanțatorul moldovenilor, a reacționat imediat după fluierul final și a avut un discurs entuziasmant la adresa echipei, vorbind chiar și de visul de a cuceri titlul.
Valeriu Iftime a făcut show după victoria cu UTA: „E momentul nostru”
FC Botoșani își continuă sezonul remarcabil în Liga 1. Înaintea pauzei internaționale, formația lui Leo Grozavu a învins la limită UTA Arad, la capătul unui meci dificil, decis de golul lui Sebastian Mailat.
Valeriu Iftime a reacționat imediat după al șaptelea succes obținut de echipa sa. Patronul moldovenilor a vorbit despre acest start fantastic de sezon, dar și despre perioada de transferuri din iarnă.
„E momentul nostru. Două săptămâni avem timp.. Mâine are botezul Miron și mâine vor petrece. Sunt surprins, nimeni nu credea că vom ajunge aici. Deja devine obositoare starea asta. E un premiu pentru noi. Facem o surpriză extraordinară. Cine nu ar vrea să ia titlul?
Dacă ești pe locul 1, cu primul golaveraj, cel mai bun atac, suntem o super-echipă. Jucătorii aceștia fac echipa, dar în momentul acesta nu poate spune nimeni că suntem acolo întâmplător. O echipă mică, la un moment dat, la o asemenea presiune, e greu de gestionat.
(n. r. despre vânzarea de jucători) Nu am vândut niciodată din foame de bani, am vândut pentru că jucătorii au vrut să plece. Dawa spunea că își dă demisia dacă nu îl las. Malcom la fel, Moruțan.
Esențial este ca echipa să aibă stare. Să dea Dumnezeu să mai stăm acolo sus, nimeni nu mai scapă. Dacă Botoșani are o formă bună și stă în fruntea clasamentului, țin jucătorii la Botoșani, până în vară nu pleacă nimeni”, a declarat Valeriu Iftime, potrivit digisport.ro.
