Viviana Moraru Publicat: 4 aprilie 2026, 11:41

Leo Grozavu, surprins după ce s-a uitat la Botoşani – FCSB 3-2: Nu mă aşteptam la aşa ceva

Leo Grozavu / Sport Pictures

Leo Grozavu a tras concluziile, după ce fosta sa echipă, Botoşani, a învins-o cu 3-2 pe FCSB, în etapa a treia de play-out. Antrenorul a recunoscut că nu se aştepta la o astfel de desfăşurare a meciului.

FCSB a condus cu 2-1 la pauza partidei, după golurile marcate de Darius Olaru şi Florin Tănase. În repriza secundă, Hervin Ongenda a reuşit “dubla”, iar Sebastian Mailat a stabilit scorul final.

Leo Grozavu a declarat că a privit meciul liniştit, el despărţindu-se de Botoşani după ratarea play-off-ului. Antrenorul a transmis că moldovenii au dominat partida, iar FCSB a fost o echipă “apatică”.

“Partida am trăit-o destul de liniștit. Nu am avut cine știe ce trăiri. A fost un joc total neașteptat. Nu mă așteptam la o astfel de desfășurare.

Am văzut o echipă care a dominat de la un capăt la celălalt (n.r. Botoșani), iar o alta (n.r. FCSB) care s-a rezumat doar la a se prezenta pe teren. După două săptămâni de pauză am văzut o echipă apatică, fără nerv, care nu știa ce să facă în multe momente.

Au fost lipsiți de orice vlagă, fără vitalitate. Am văzut un FCSB cum nu l-am mai văzut de mult timp. Botoșani a întâlnit o FCSB de nerecunoscut”, a declarat Leo Grozavu, conform digisport.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.

Botoşani a egalat-o pe FCSB în fruntea play-out-ului, după victoria din meciul direct. Campioana poate pierde primul loc în această rundă, în cazul în care UTA o va învinge pe Metaloglobus.

