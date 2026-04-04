Leo Grozavu, surprins după ce s-a uitat la Botoşani – FCSB 3-2: “Nu mă aşteptam la aşa ceva”

Leo Grozavu a tras concluziile, după ce fosta sa echipă, Botoşani, a învins-o cu 3-2 pe FCSB, în etapa a treia de play-out. Antrenorul a recunoscut că nu se aştepta la o astfel de desfăşurare a meciului.

FCSB a condus cu 2-1 la pauza partidei, după golurile marcate de Darius Olaru şi Florin Tănase. În repriza secundă, Hervin Ongenda a reuşit “dubla”, iar Sebastian Mailat a stabilit scorul final.

Leo Grozavu, surprins după ce s-a uitat la Botoşani – FCSB 3-2

Leo Grozavu a declarat că a privit meciul liniştit, el despărţindu-se de Botoşani după ratarea play-off-ului. Antrenorul a transmis că moldovenii au dominat partida, iar FCSB a fost o echipă “apatică”.

“Partida am trăit-o destul de liniștit. Nu am avut cine știe ce trăiri. A fost un joc total neașteptat. Nu mă așteptam la o astfel de desfășurare.

Am văzut o echipă care a dominat de la un capăt la celălalt (n.r. Botoșani), iar o alta (n.r. FCSB) care s-a rezumat doar la a se prezenta pe teren. După două săptămâni de pauză am văzut o echipă apatică, fără nerv, care nu știa ce să facă în multe momente.