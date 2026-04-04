Leo Grozavu, surprins după ce s-a uitat la Botoşani – FCSB 3-2: “Nu mă aşteptam la aşa ceva”

Leo Grozavu a tras concluziile, după ce fosta sa echipă, Botoşani, a învins-o cu 3-2 pe FCSB, în etapa a treia de play-out. Antrenorul a recunoscut că nu se aştepta la o astfel de desfăşurare a meciului.
FCSB a condus cu 2-1 la pauza partidei, după golurile marcate de Darius Olaru şi Florin Tănase. În repriza secundă, Hervin Ongenda a reuşit “dubla”, iar Sebastian Mailat a stabilit scorul final.
Leo Grozavu, surprins după ce s-a uitat la Botoşani – FCSB 3-2
Leo Grozavu a declarat că a privit meciul liniştit, el despărţindu-se de Botoşani după ratarea play-off-ului. Antrenorul a transmis că moldovenii au dominat partida, iar FCSB a fost o echipă “apatică”.
“Partida am trăit-o destul de liniștit. Nu am avut cine știe ce trăiri. A fost un joc total neașteptat. Nu mă așteptam la o astfel de desfășurare.
Am văzut o echipă care a dominat de la un capăt la celălalt (n.r. Botoșani), iar o alta (n.r. FCSB) care s-a rezumat doar la a se prezenta pe teren. După două săptămâni de pauză am văzut o echipă apatică, fără nerv, care nu știa ce să facă în multe momente.
Au fost lipsiți de orice vlagă, fără vitalitate. Am văzut un FCSB cum nu l-am mai văzut de mult timp. Botoșani a întâlnit o FCSB de nerecunoscut”, a declarat Leo Grozavu, conform digisport.ro, după Botoşani – FCSB 3-2.
Botoşani a egalat-o pe FCSB în fruntea play-out-ului, după victoria din meciul direct. Campioana poate pierde primul loc în această rundă, în cazul în care UTA o va învinge pe Metaloglobus.
- Alex Dobre, mesaj pentru suporteri, după ce jucătorii de la Rapid au fost înjuraţi în Giuleşti: “Nu o fac cu răutate”
- Ce a spus Costel Gâlcă despre reacţia fanilor după înfrângere! Suporterii au făcut un scandal uriaş
- Claudiu Petrila nu s-a ferit de cuvinte, după 1-2 cu U Cluj: „Când trebuie să facem un pas important ne împiedicăm”
- Bergodi, în culmea fericirii după Rapid – U Cluj 1-2! Ce a spus de Dan Nistor, care a fost foarte nervos
- Fanii Rapidului nu au mai suportat! Dobre și coechipierii săi, înjurați ca la ușa cortului și loviți, după 1-2 cu U Cluj