„Lider incontestabil!” Ilie Dumitrescu a remarcat un singur jucător, după U Cluj - CFR Cluj 3-2! Detaliul scos în evidență: „M-a surprins!” - Antena Sport

Dan Petrescu s-a dezlănțuit, după ce CFR Cluj a pierdut derby-ul cu U Cluj

Dan Petrescu a avut o reacție furibundă, după ce U Cluj a învins-o cu 3-2 pe CFR Cluj, în etapa a 19-a din Liga 1. Antrenorul nu s-a ferit să recunoască că a fost dur cu jucătorii săi, după eșecul din derby-ul Ardealului.

„Am fost foarte agresiv cu ei, nu mi-a plăcut prima repriză. Am crezut că intrăm mai bine. Am primit multe goluri ușor în sezonul acesta, din faze fixe. Știam că sunt pe primul loc la goluri marcate din faze fixe. Poate a fost greșeala mea, trebuia să facem faze fixe, chiar dacă eram filmați. Poate a fost o decizie greșită.

Trebuie să ne gândim la următoarele meciuri, mai avem 3 în 2024, încercăm să le câștigăm pe toate 3 și atunci cred că vom reuși să facem un an bun”, a declarat Dan Petrescu, la conferința de presă, după U Cluj – CFR Cluj 3-2.