Caz închis! Iuliu Mureșan, anunț despre transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB - Antena Sport

Caz închis! Iuliu Mureșan, anunț despre transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB

Andrei Nicolae Publicat: 24 noiembrie 2025, 12:21

Caz închis! Iuliu Mureșan, anunț despre transferul lui Lindon Emerllahu la FCSB

Lindon Emerllahu, după un gol marcat / Sport Pictures

Lindon Emerllahu era una dintre țintele pe care FCSB le avea pentru perioada de mercato de iarnă, însă mijlocașul ar urma să nu ajungă la campioana en-titre din Liga 1. Iuliu Mureșan, președintele ardelenilor, a anunțat că posibila mutare a kosovarului la trupa lui Elias Charalambous este reprezintă un “subiect închis”, pentru că alte echipe din străinătate sunt pe urmele sale.

Emerllahu este unul dintre cei mai valoroși fotbaliști pe care îi are Daniel Pancu în lot la momentul actual, iar acest lucru s-a “tradus” prin interesul celor de la FCSB pentru el. Acum câteva săptămâni, Gigi Becali anunța că a înaintat o ofertă de 4,5 milioane de euro pentru Louis Munteanu și jucătorul din Kosovo, însă clujenii au refuzat.

Lindon Emerllahu nu pleacă la FCSB

După momentul respectiv, au existat în continuare zvonuri despre posibilitatea ca mijlocașul să ajungă la FCSB, însă Iuliu Mureșan a năruit speranțele roș-albaștrilor în urmă cu puțin timp. Președintele din Gruia a declarat că există oferte din străinătate pentru Emerllahu și că acesta va fi vândut pentru cel puțin 1,5 milioane de euro.

Eu cred că e închis subiectul ăsta. În sensul că nu ajunge la FCSB. Avem oferte din alte părți pentru el. E un jucător foarte bun, așa cum noi l-am remarcat, l-au remarcat și alții. 1,5 milioane de euro e un preț corect pentru el, nu mai puțin de suma asta.

E puțin (n.r. legat de suma pe care ar putea pleca Emerllahu), dar avem și noi o cotă care a mai scăzut puțin din cauza ultimelor rezultate. Probabil, ușor ușor o să ne creștem cota și o să reușim să vindem și la prețuri mai apropiate de valoarea jucătorilor“, a spus Mureșan, potrivit fanatik.ro.

Venit în luna februarie a anului 2025 de la FC Ballkani pe 700.000 de euro, Emerllahu a adunat în acest sezon 20 de meciuri, în care a marcat de patru ori și în care a oferit două pase decisive.

